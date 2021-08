Captain America 4 : Sebastian Stan apparaîtra-t-il ?

Les dernières nouvelles de l’univers cinématographique Marvel ont confirmé ce que tout le monde attendait : Captain America 4 est un fait. Après la fin de Le faucon et le soldat de l’hiver où Anthony Mackie était considéré comme l’héritier ultime du bouclier de la liberté, il est maintenant temps de le voir en action. Sam Wilson, son personnage, devra apprendre à perpétuer l’héritage de Steve Rogers.







Après la fermeture définitive que le super soldat avait en Avengers : phase finale, son bouclier passa entre les mains de Sam Wilson et, ce n’est qu’en Le faucon et le soldat de l’hiver quand on savait ce qui allait lui arriver. Près de Sébastien Stan, Mackie a joué dans cette mini-série Disney +, qui faisait fureur parmi les fans de MCU.

Cependant, après l’excellent duo que Falcon et le Soldat de l’Hiver ont engendré, beaucoup se demandent si Sébastien Stan Il se remettra dans la peau de Bucky Barnes. Mais, la vérité est qu’il n’y a toujours pas de confirmation officielle que l’acteur fait partie de ce long métrage. C’est parce que, probablement, l’intrigue du film est axée sur l’acceptation de la nouvelle sentinelle de la liberté et sur la manière dont il assumera cette responsabilité.

Anthony Mackie dans le rôle de Captain America. Photo : (Disney Plus)



Cependant, au-delà du fait qu’il n’y avait aucune mention de sa présence dans Capitaine amérique 4, Sébastien Stan il a montré son bonheur pour son ami. C’est qu’après avoir travaillé plusieurs années ensemble dans la franchise, ils se considèrent déjà frères et, pour cela, l’acteur n’a pas hésité à le féliciter. Bien que, bien sûr, après cette consécration, le désir de les revoir ensemble a augmenté.

Les félicitations de Sebastian Stan sur Instagram.



« Oui!Stan a écrit dans ses histoires Instagram en joignant une photo de Deadline, où l’on voit la confirmation du nouveau film Marvel. Même ainsi, s’il fait partie du film, il est probable que Sebastián n’apparaîtra sur le plateau qu’en juin 2022, date du début du tournage.