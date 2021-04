Captain America 4 n’a pas encore de réalisateur, mais un choix évident est prêt et volontaire

À chaud du succès de Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney +, la directrice de la série Kari Skogland dit qu’elle serait prête à diriger la suite du prochain film Captain America 4 pour Marvel Studios. Développé pour Disney + par le scénariste et showrunner en chef Malcolm Spellman, les six épisodes de Faucon ont été dirigés par Skogland. La fin de la série constitue un point de départ parfait pour Captain America 4 avec Sam Wilson d’Anthony Mackie brandissant maintenant le bouclier.

Récemment, il a été annoncé que Spellman coécrirait ensuite Captain America 4 avec Dalan Musson. Parce qu’il est probable que la suite reprendra où Le faucon et le soldat de l’hiver laissé, il semble naturel que Kari Skogland pourrait également venir à bord aux côtés de Spellman pour diriger. Pour l’instant, aucun réalisateur n’a encore été attaché au projet, mais dans une nouvelle interview avec CinemaBlend, on a demandé à Skogland si elle accepterait le poste si on le lui demandait. Voici ce que le réalisateur avait à dire.

«Je pense que si Marvel m’appelait pour faire quelque chose – s’ils m’appelaient pour filmer l’annuaire téléphonique – je le ferais … Vous savez, écoutez. Les personnages de Marvel sont tous très, très riches. Je suis devenu ami avec Anthony [Mackie] et Sébastien [Stan] et j’ai vraiment aimé travailler avec eux, et Emily [VanCamp] et Daniel Bruhl. Je travaille avec eux depuis quelques années, donc, bien sûr, j’ai une place spéciale dans mon cœur. Mais comme je l’ai dit, si Kevin décrochait le téléphone, je lui répondrais. «

En plus de ses apparitions dans d’autres films Marvel se déroulant dans le MCU, Chris Evans a déjà fait la une de trois films en tant que Steve Rogers: Captain America: le premier vengeur (2011), Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014), et Captain America: guerre civile (2016). Sa version de l’histoire du personnage s’est apparemment terminée à la fin de Avengers: Fin de partie, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles Evans reviendrait au rôle dans un autre Capitaine Amérique son propre film. Il est possible qu’Evans puisse jouer dans un autre Capitaine Amérique film distinct de ce projet, mais Marvel ne divulgue aucun détail supplémentaire pour le moment.

Six mois après les événements de Avengers: Fin de partie, Le faucon et le soldat de l’hiver a joué Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson alias Falcon et Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes, alias Winter Soldier. Il suit les deux alors qu’ils font équipe pour se lancer dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience. Wyatt Russell a également joué dans un rôle d’évasion en tant que John Walker, l’homme qui assume le rôle de Captain America après la retraite de Steve Rogers. Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Erin Kellyman, Danny Ramirez, Georges St-Pierre, Don Cheadle et Julia Louis-Dreyfus ont également joué.

L’autre travail de Skogland en tant que réalisateur comprend la réalisation d’épisodes d’émissions populaires comme Les morts qui marchent, Craindre le mort-vivant, Le punisseur, Le conte de la servante, NOS4A2, et Château de cartes. Alors que les opinions étaient partagées sur la fin, Le faucon et le soldat de l’hiver a été en grande partie un succès auprès des téléspectateurs de Marvel, il y a donc de bonnes chances que Skogland puisse continuer à travailler avec Spellman pour faire avancer l’histoire de Capitaine Amérique dans le MCU. Cette nouvelle nous vient de CinemaBlend.

