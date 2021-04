Captain America 4 est en développement avec Malcom Spellman

Après avoir assumé le rôle de Le faucon et le soldat de l’hiver, il semble que Anthony Mackie fera la une de son propre film avec lui Captain America 4 officiellement dans les œuvres de Marvel Studios.

Le showrunner de la série Malcom Spellman revient pour écrire le scénario qui continuera les aventures de Sam Wilson alors qu’il accepte son rôle de nouveau vengeur des étoiles dans le Univers cinématographique Marvel.

Le nouveau rapport du Hollywood Reporter indique que les perspectives de casting et de réalisation sont actuellement inconnues, bien qu’il semble peu probable que le projet se poursuive sans Mackie ou l’acteur Winter Soldier. Sebastian Stan.

Producteur exécutif Nate Moore Il avait déjà annoncé des plans pour un suivi lors d’une interview avec IndieWire plus tôt cette semaine.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie possible mentionnée pour Captain America 4, mais nous pouvons nous attendre à ce que Sam et Bucky reviennent à nouveau en tant que Captain America et le soldat de l’hiver.