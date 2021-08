Captain America 4 arrive officiellement avec Anthony Mackie

Anthony Mackie prendra la tête de Capitaine Amérique 4. Per Deadline, la star de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver aurait conclu un accord pour porter le bouclier dans le prochain Capitaine Amérique film pour Marvel Studios. Kevin Feige garderait les détails bien secrets et il n’est pas clair pour le moment si Mackie est Faucon la co-star Sebastian Stan sera également présentée dans le film sous le nom de Bucky Barnes.

Le projet est officiellement sans titre, mais en tant que quatrième Capitaine Amérique film, tout le monde l’appelle Capitaine Amérique 4 en ce moment. Il y avait déjà eu des rumeurs selon lesquelles Chris Evans reviendrait en tant que Steve Rogers pour un autre film solo dans le rôle, mais l’acteur a semblé les abattre en réponse. Compte tenu des événements de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, il semblait plus probable Anthony Mackie serait en vedette dans Capitaine Amérique 4, mais la nouvelle n’avait pas encore été officialisée.

Capitaine Amérique 4 serait écrit par Le Faucon et le Soldat de l’Hiver scénariste en chef et créateur Malcolm Spellman aux côtés du scénariste de la série Dalan Musson. Aucun réalisateur n’a encore été nommé et aucun autre membre de la distribution n’a été annoncé au-delà de l’attachement de Mackie. On ne sait pas non plus quand Marvel Studios tournera le film ou quand il sortira provisoirement. Peu de temps après, il a été annoncé que Capitaine Amérique 4 était en préparation, Mackie a déclaré qu’il était « excité » de voir ce qui se passait avec le film, notant qu’il n’avait personnellement rien entendu.

« Je l’ai littéralement découvert hier dans une épicerie », a déclaré Mackie à Entertainment Weekly à l’époque. « Le gars de la caisse nommé Dwayne, un chat cool, il me dit : ‘Yo, mec. Est-ce réel ?! » [holds up a cellphone]. Je me dis ‘Je n’ai rien entendu.’ C’est ce que j’aime dans le travail pour Marvel. Ils vous appellent, ils disent : « Viens à LA, on veut te dire ce qu’il se passe. » Donc, je suis impatient de voir ce qui se passe, mais je n’ai rien entendu. »

De commencer son voyage dans le MCU pour devenir le nouveau Captain America dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Mackie a ajouté: « Ce sont les mêmes personnes avec qui je travaille sur ces films depuis huit ans maintenant. Donc, passer de mon premier jour à maintenant devenir Cap avec les mêmes personnes était vraiment spécial. Tout le monde l’a partagé, depuis les accessoires de l’équipe à la garde-robe, du service caméra aux employés du bureau. C’était vraiment un effort collectif. »

Il y a encore des rumeurs persistantes selon lesquelles Chris Evans reprendra son rôle de Steve Rogers dans un autre Capitaine Amérique film. Rien d’autre n’est connu sur ce projet supposé, si ce n’est qu’il pourrait être développé séparément de Capitaine Amérique 4 avec Mackie. En tout cas, Evans insiste sur le fait qu’il n’en sait rien. Répondant directement aux rumeurs en janvier, Evans a écrit dans un tweet : « Des nouvelles pour moi ».

Il n’y a pas encore de mot sur quand Capitaine Amérique 4 sera publié, mais si les acteurs scellent maintenant des accords pour jouer, la production ne peut pas être trop éloignée. Jusqu’à ce que nous voyions Sam Wilson brandir le bouclier dans la suite à venir, les fans peuvent le vérifier dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

