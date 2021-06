Captain America 4 apportera-t-il le péché de la fille de Red Skull dans le MCU?

Puisqu’il a été révélé que Sam Wilson d’Anthony Mackie n’assumerait pas seulement le rôle de Capitaine Amérique mais obtiendra également son propre film, avec évidemment le potentiel pour plus à venir, les spéculations sur la façon dont son histoire se déroulera ont été monnaie courante. Avec de nombreuses options disponibles pour Marve en ce qui concerne Capitaine Amérique 4, la plus grande question est toujours de savoir contre qui Sam’s Cap sera opposé? Si l’on en croit une théorie, alors le MCU pourrait voir l’arrivée de l’original Capitaine Amérique la fille de l’antagoniste Red Skull, Sin, qui est apparue dans les bandes dessinées dans les années 80 en tant qu’alliée d’HYDRA.

Originaire du Ce spectacle de hashtag, on suppose que Sin, de son vrai nom Sinthia Schmidt, se heurtera au nouveau Capitaine Amérique dans un autre ajout à la sensation générationnelle de la série, étant donné que nous aurons un nouveau rôle principal brandissant le bouclier, et Emily Van Camp reprenant son rôle de Sharon Carter, la nièce de l’amour de Steve Roger, Peggy Carter. Si cela s’avère être la direction que Marvel choisit d’aller, et sachant à quel point ils aiment lier leurs films ensemble comme une chaîne de papier, cela a un bon cri, alors cela irait certainement avec l’idée que le MCU saute au suivant. génération de héros et de méchants.

Le personnage de Sin a été créé par JM DeMatteis et Ron Frenz alors qu’ils dirigeaient les aventures du Cap dans les années 1980. Bien que vous pensiez que cela aurait pu conduire à une belle petite équipe papa / fille maléfique, mais comme cela s’est passé, Sin ne se souciait pas vraiment beaucoup de son père. Cependant, cette aversion ne l’a pas empêchée de choisir le chemin d’un méchant, mais l’a simplement poussée à essayer de le battre dans les enjeux des méchants. Pourrait-elle être sur le point de faire la même chose sur le film? Eh bien, certains diront que The Red Skull ne représentait pas exactement le plus grand défi pour Steve Rogers, donc un peu de surenchère pourrait être pas de cartes.

Le crâne rouge, qui a été joué par Hugo Weaving dans Captain America : le premier vengeur retour dans la première phase de la Univers cinématographique Marvel, mais sa fin dans ce film, dans lequel il a été zappé par la puissance de l’espace pliant Tesseract, semblait un peu anti-climax. Beaucoup pensaient qu’il reviendrait à la série sous une forme ou une autre, mais après près d’une décennie d’absence, personne ne s’attendait à ce que sa prochaine apparition soit en tant que gardien très bienveillant de la pierre d’âme dans Guerre d’infini et Fin du jeu, bien que cette fois joué par Ross Marquand. Une partie de la raison à cela pourrait être due à des problèmes contractuels entre Marvel et Weaving, comme il l’a mentionné dans une interview de 2020 avec Time Out qu’ils « ont repoussé les contrats sur lesquels nous nous étions mis d’accord » et que les négociations pour qu’il réapparaisse n’ont pas abouti partout.

Peut-être que faire entrer Sin dans la série pourrait bien être un moyen de mettre un terme plus satisfaisant à l’héritage du crâne rouge dans le MCU. Avec l’annonce de Capitaine Amérique 4 étant à ses balbutiements, et tout un calendrier de films de phase 4 nous menant jusqu’en 2023 avant cela, je pense qu’il faudra beaucoup de temps avant que nous voyions une quelconque confirmation de Marvel sur des rumeurs. Quant à savoir qui jouerait potentiellement Sin, attendez-vous à une attente encore plus longue, mais n’hésitez pas à laisser la spéculation commencer maintenant. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Captain America 4, Captain America