Caprice dit que les femmes devraient avoir des relations sexuelles avec leur mari car cela ne prend que 5 minutes

L’homme de 49 ansré a dit qu’elle pense que le sexe est « putain de génial » et qu’elle et son mari y sont souvent « comme des lapins ».

Parler à D’ACCORD! Magazine, elle a dit: « Vous ne pouvez pas dire « je suis fatigué » ou « j’ai mal à la tête » – non !

« Prenez-en un pour l’équipe, c’est entre cinq et dix minutes de votre vie. »

Elle a continué: « Les hommes sont des créatures simples – vous les nourrissez, leur faites des compliments et du sexe et ils sont heureux.

« C’est le meilleur anti-stress. Pendant le premier verrouillage, j’étais très actif – j’étais froid et créatif.

« La seconde était plus stressante, mais maintenant qu’on est à Ibiza, c’est comme des lapins. »

La star a déclaré qu’elle pensait qu’une fois les relations sexuelles terminées, les choses étaient « faites et dépoussiérées », ajoutant: « Vous devez le garder en vie. Et si vous pouvez vous détendre après votre journée et en profiter, c’est vraiment génial. C’est le meilleur anti-stress. »