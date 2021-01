Capitol prêt pour oui à Biden; Trump résistera

La dernière étape pour réaffirmer la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre aura lieu ce mercredi (6) au Congrès américain. La Chambre et le Sénat se réuniront au Capitole pour compter et certifier les votes du collège électoral, où Biden a obtenu 306 voix contre 232 de Donald Trump.

Ce serait normalement une procédure purement formelle, mais cette année ce sera différent car Donald Trump n’admet pas sa défaite et dit que l’élection a été volée. Ainsi, le processus, prévu pour commencer à 15 heures (heure de Brasilia), peut prendre plus de temps que la normale. Des dizaines de républicains de la Chambre et du Sénat restent fidèles à Trump et promettent de faire entendre leurs revendications.

Néanmoins, cela ne devrait pas changer le fait que Biden prendra ses fonctions le 20 janvier. Le Collège électoral s’est réuni en décembre et a officiellement choisi Joe Biden comme prochain président. Il appartient au Congrès au chancelier. Mais Trump semble déterminé à perturber le processus. Il a confirmé qu’il prendrait la parole lors d’un rassemblement à Washington, convoqué par ses partisans.

Trump a même fait pression sur le vice-président Mike Pence pour qu’il « gâche » la consécration, mais il a entendu de son allié l’impossibilité d’être servi. Pence a été catégorique, affirmant qu’il n’avait aucune autorité pour bloquer la victoire du président élu Joe Biden.

Plus de deux mois après les élections, Trump n’a pas encore reconnu la victoire de Biden, alléguant une fraude massive sans fournir de preuves. Ses arguments ont été réfutés par les responsables électoraux et les tribunaux – y compris la Cour suprême – mais ont semé le doute dans une partie de l’électorat républicain.