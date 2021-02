« Capitani », aura-t-il la saison 2 sur Netflix?

«Capitani» est la première série luxembourgeoise à être diffusée par Netflix. La fiction créée par Thierry Faber, Eric Lamhène et Christophe Wagner suit l’inspecteur de police bourru, Luc Capitani, qui enquête sur la mort suspecte d’une jeune fille de 15 ans.

PLUS D’INFORMATIONS: « Derrière ses yeux », aura la saison 2 sur Netflix?

Pour sa nouvelle mission, il sollicite le soutien de l’agent local, Elsa Ley, et avant longtemps, tous deux se retrouvent piégés dans un tissu de mensonges, de secrets et de tromperies. Alors qu’ils organisent la recherche de Tanja, les soupçons tombent sur un proche des Engel.

La première saison de « Capitani», Qui a été tourné en 2018 sous la direction de Wagner, et diffusé sur RTL entre octobre et septembre 2019. Il est disponible sur Netflix seulement à partir du jeudi 11 février 2021, mais les utilisateurs du service demandent déjà une deuxième livraison.

«CAPITANI» AURA-T-IL LA SAISON 2?

La reponse courte est oui. Le tournage de la prochaine saison débutera à la mi-mars 2021 et on estime qu’il durera 12 semaines, en plus, il sera également sous la direction de Christophe Wagner. Les nouveaux épisodes seront tournés dans la ville de Luxembourg.

Même si Netflix Il n’a pas encore confirmé que le deuxième opus sera disponible sur sa plateforme, tout semble indiquer qu’il le sera, puisque Kai Finke, directeur des acquisitions et coproductions du géant du streaming, a déclaré de manière rassurante que l’émission le sera également résonner avec un public international.

Dans la deuxième saison de « CapitaniLa dynamique de Luc et Joe pourrait être explorée car elle semble déterminée à trouver la vérité. Aussi, que fait Jenny pendant que la police cherche des réponses?

Étant donné que Luc Schiltz est en charge de jouer Luc Capitani, son retour pour la saison prochaine est une chose sûre. Quant à Sophie Mousel, qui joue Elsa Ley, sa participation n’est pas encore confirmée.

Qu’arrivera-t-il à Jenny dans la deuxième saison de « Capitani »? (Photo: Netflix)

QUAND SERAIT LA LIBÉRATION DE LA SAISON 2 DE «CAPITANI»?

La deuxième saison de « Capitani« La première sur RTL est prévue en février 2022. Autrement dit, elle pourrait atteindre Netflix à la mi-2022.