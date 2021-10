Resident Evil: 7 révélations arrive pour Halloween

Avant Halloween, Capcom aura sept annonces différentes liées à Resident Evil à partager afin de célébrer le 25e anniversaire de la série. Cinq d’entre eux sont prévus les 21 et 22 octobre 2021, un autre le 25 octobre 2021, puis le dernier le 29 octobre 2021. Le site de la célébration a en fait déjà rempli deux révélations précédentes, qui nous donnent une bonne idée de à quoi s’attendre du reste.

Le premier était un concours Twitter pour gagner des vêtements et des articles de marque Resident Evil, et l’autre rappelait simplement aux fans le prochain Resident Evil 4 VR port pour Oculus Quest 2. Si les sept révélations à venir suivent ces mêmes traces, nous vous mettrons en garde de ne pas vous exciter trop. Nous devons nous rappeler que la marque Resident Evil couvre désormais plus que des jeux ; c’est aussi une série de films, un anime, une série de livres et une ligne de vêtements et de merchandising. En tant que tel, il est très peu probable que ces sept annonces soient liées à quelque chose que vous pouvez jouer sur une PlayStation 5 ou PS4.

Cependant, il y aura probablement une ou deux révélations passionnantes. Les possibilités incluent le dévoilement du DLC Resident Evil Village, qui est confirmé comme étant en préparation. Il y a également eu des rumeurs de mises à jour PS5 de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, alors qu’il est également possible que Capcom ramène les titres PS1 originaux et les porte sur des systèmes modernes. L’annonce d’un tout nouveau titre Resident Evil, cependant, semble assez improbable pour quelque chose comme ça.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet du 25e anniversaire de Resident Evil, nous avons demandé aux développeurs ce que les 25 ans de Resident Evil signifiaient pour eux en mars. En attendant la première révélation, qu’espérez-vous voir ? Publiez vos prédictions Resident Evil dans les commentaires ci-dessous.