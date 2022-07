Capcom révèle Resident Evil Village: Gold Edition et le DLC Winters Expansion ont reçu de nouvelles informations

Le prochain Resident Evil: Village Gold Edition et le DLC Winters’ Expansion ont reçu de nouvelles informations, une bande-annonce et des captures d’écran de Capcom aujourd’hui.

Nous entrevoyons d’abord les nouveaux personnages qui seront inclus dans le casting jouable du mode « The Mercenaries Additional Orders ». Il s’agit de Chris Redfield, Karl Heisenberg et Lady Alcina Dumitrescu. Le Bloody Village et Bloody River sont deux nouvelles étapes supplémentaires à ajouter au jeu.

Le mode a également reçu d’autres améliorations. Parallèlement à la mise à jour Mercenaries, nous découvrons également que l’extension Winters et l’édition Gold sont actuellement en précommande. De plus, la « Street Wolf Outfit », un costume que Rosemary Winters peut enfiler dans le conte « Shadows of Rose », est également incluse en cadeau.

Un nouveau point de vue Découvrez le huitième volet principal de la série Resident Evil du nouveau point de vue du mode à la troisième personne.

Les joueurs peuvent désormais regarder Ethan en action et comprendre son parcours à travers les nombreuses étapes de la série Gold Edition et Winters Expansion, qui les sort de l’intense expérience à la première personne qu’ils ont vécue en jouant à Resident Evil Village lors de sa sortie initiale.

Le récit continue. Seize ans après les événements du Evil Village, le récit de la famille Winters est repris dans Shadows of Rose. La nouvelle histoire de l’extension suit la fille d’Ethan Winters alors qu’elle s’engage dans un combat tout en utilisant de terribles capacités. Ensuite, pour trouver un remède, enquêtez sur l’univers bizarre et pervers dans la conscience du mégamycète.

Les mercenaires sont de retour et plus puissants que jamais. Le nouveau moteur technologique peut être utilisé avec les gens du village et les dernières technologies offertes par le Playstation 5 et Xbox Série X|S pour créer des images incroyablement détaillées, un son de pointe et aucun temps de chargement.

Jeu intergénérationnel Resident Evil Village est éligible pour une mise à niveau gratuite de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5 numérique, prise en charge par la livraison intelligente des consoles Xbox X|S et Xbox One.

Resident Evil Village est actuellement jouable sur Xbox 5, Xbox 3, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Stadia pour toutes ces plateformes.