Capcom révèle les exigences pour Resident Evil Village

Vérifiez si vos ordinateurs sont à la hauteur de la tâche, que les exigences de Resident Evil Village nous parviennent.

On dirait qu’aujourd’hui est le jour du Biohazard. Si il y a quelques heures nous vous dévoilions les dates auxquelles la future bêta de Re: Verse sera disponible, c’est maintenant au tour de connaître le exigences pour Resident Evil Village. Qu’on ne dise pas que nous n’attendons pas avec impatience ce nouvel opus.

Le nouveau chapitre de la légendaire saga Capcom est déjà à deux pas. Dans moins de deux mois, nous l’aurons parmi nous, et nous pourrons vérifier s’il est à la hauteur des meilleurs titres de la franchise. En attendant, ça ne fait pas de mal de savoir si notre équipe sera en mesure de le déplacer. Voyons voir.

MINIMA:

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i5-7500, AMD Ryzen 3 1200

Mémoire: 8 Go de RAM

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti avec 4 Go de VRAM / AMD Radeon RX 560 avec 4 Go de VRAM

DirectX: version 12

CONSEILLÉ:

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i7 8700, AMD Ryzen 5 3600

Mémoire: 16 Go de RAM

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700

DirectX: version 12

La vérité est qu’il est un peu surprenant de constater à quel point les exigences recommandées sont strictes. Du moins, si nous allons le jouer à 1080p et 60 Fps. Pour ceux qui veulent une résolution plus élevée ou pour pouvoir activer le lancer de rayons, l’option minimale serait d’avoir une NVIDIA GeForce RTX 2060 ou une AMD Radeon RX 6700 XT.

Resident Evil Village ouvre le 7 mai 2021 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series X / S et PC.

Allons-y!