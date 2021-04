Capcom révèle la taille des pieds de Lady Dimitrescu de Resident Evil

La taille des pieds de Lady Dimitrescu, le tout nouveau et gigantesque nouveau méchant de Resident Evil, est exposée.

Ces derniers mois, les internautes ont perdu la raison au profit d’un personnage. Plus d’un a fantasmé sur l’un des principaux méchants du village voisin Resident Evil. La raison en est sa grande taille et sa capacité à s’imposer à n’importe qui grâce à ses trois mètres de haut. Maintenant, Capcom s’est penché sur la question et a précisé comment le Les pieds de Lady Dimitrescu.

Sa stature est énorme, mais ses chaussures sont scandaleuses. Les pieds de la bonne dame peuvent mesurer 44 cm, comme l’a confirmé Tomonori Takano, directeur artistique. C’est ainsi qu’il l’a décrit dans une interview exclusive pour IGN, où il a partagé des détails brûlants sur l’antagoniste et ses filles.

Était-ce une donnée qui a changé la donne avant de nous y mettre? Bien sûr que non. Cela rendra-t-il beaucoup de gens heureux partout sur Internet? Compte tenu de la popularité de Dimitrescu, oui, je n’ai aucun doute.

Resident Evil Village est le huitième volet numérique de la franchise et est attendu comme l’eau de mai. Le titre revient pour sauver Ethan Winters en tant que protagoniste pour faire face à des menaces biologiques comme nous n’en avons jamais vu auparavant dans la saga. Des vampires, des loups-garous, de grandes dames capables de casser Internet avec le sourire. Il sera mis en vente le 7 mai prochain.

En plus de venir avec la campagne principale, le titre sera accompagné du multijoueur Re: Verse. Dans celui-ci, nous pourrons jouer avec un grand nombre de personnages de toute la saga dans un environnement multijoueur comme Battle Royale. Leon, Chris, Ada, même le fou Jack est invité à la fête. Lady Dimitrescu sera-t-elle laissée de côté? Espérons qu’ils annoncent leur présence en piétinant.