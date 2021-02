Capcom révèle la taille de Lady Dimitrescu aux fans

Le méchant singulier et voluptueux de Resident Evil Village nous a amoureux. Peut-être que la taille de Lady Dimitrescu a quelque chose à voir avec cela.

Capcom n’a jamais imaginé qu’un personnage serait celui qui volerait la vedette dans la révélation de Resident Evil Village. Nous faisons évidemment référence à Alcina Dimitrescu, le méchant énigmatique, sombre et élégant que nous affronterons dans le jeu. Il est tombé amoureux de millions de fans pour sa beauté unique et, pourquoi pas, sa grande stature. En fait, on pourrait dire que l’une des plus grandes inconnues qui entoure ce personnage est sa taille, en fait Capcom est enfin sorti pour confirmer ce qu’est le stature de Lady Dimitrescu.

Alcina Dimitrescu mesure 2,9 mètres, avec son chapeau et ses talons. Tomonori Takano, le directeur artistique du jeu, a partagé un bref message via le Comptes officiels de Resident Evil Village sur les réseaux sociaux. Le créateur commence son message par un immense merci aux fans qui ont reçu le titre de manière incroyable et, surtout, aux personnages d’Alcina Dimitrescu et de ses filles vampires. Lui et le reste de l’équipe de développement n’ont jamais imaginé l’accueil que les personnages auraient et cela a conduit à une foule d’incroyables fanarts, cosplays, mèmes et hommages.

Une fois avec les remerciements déjà offerts, le créateur a répondu à la question à un million de dollars: quelle est la taille de Lady Dimitrescu? Eh bien, si vous prenez en considération son chapeau et ses talons, vous pourriez dire que le méchant mesure près de trois mètres de haut; 2,9 m pour être plus précis.

Une fois le doute clarifié, Takano en a profité pour nous rappeler que tous nous traquerons (et Ethan Winters) lors de notre visite de son château, nous devons donc être attentifs à tout bruit autour de nous. Sauf bien sûr, ce que nous voulons vraiment, c’est être pris par eux.