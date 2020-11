Capcom met à jour les ventes de ses jeux; Resident Evil 7 atteint 8,3 millions d’unités vendues

De son côté, Monster Hunter World: Iceborne a dépassé les 6,6 millions de jeux vendus

Les développeurs partagent souvent des données sur les ventes de leurs jeux vidéo lorsqu’ils obtiennent des résultats positifs et dépassent ou répondent à leurs attentes initiales. De tous, Capcom se distingue comme l’une des sociétés qui fournit le plus de données sur la performance de ses titres sur le marché, et précisément aujourd’hui, ils ont partagé plus d’informations à ce sujet.

L’entité japonaise a une liste officielle appelée Titres Platine dans lequel ils enseignent ventes totales de tous les jeux dépassant le million d’unités vendues. Cette liste est mise à jour périodiquement, et il y a quelques heures, il y a eu une modification dans laquelle de nouvelles données très intéressantes sont proposées. Parmi les faits marquants, il faut noter que Resident Evil 7: Biohazard a déjà atteint 8,3 millions de jeux vendus Oui que Monster Hunter World: Iceborne a dépassé 6,6 millions.

Il est à noter que ces données de vente ont été pris en compte le 30 septembreÀ partir d’aujourd’hui, les chiffres évoqués ci-dessus auraient pu augmenter considérablement. Cela dit, alors nous vous laissons avec le liste des titres Capcom qui ont augmenté leurs ventes par rapport aux versions précédentes du même:

Monster Hunter: Monde (PS4, Xbox One, PC): 16,4 millions d’unités (300 000 unités de plus que le 30 juin)

Resident Evil 7: Biohazard (PS4, Xbox One, PC): 8,3 millions d’unités (400 000 unités de plus que le 30 juin). Avec ces données, il devient le jeu le plus vendu de toute la série Resident Evil.

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC): 7,5 millions d’unités (300 000 unités de plus que le 30 juin)

Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One): 6,6 millions d’unités (800 000uds de plus que le 30 juin)

Combattant de rue v (PS4, PC): 5 millions d’unités (300 000 unités de plus que le 30 juin)

Le diable peut pleurer 5 (PS4, Xbox One, PC) 3,9 millions d’unités (200 000uds de plus que le 30 juin)

Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC): 3 millions d’unités (300 000 unités de plus que le 30 juin)

Alors que Capcom continue de se frotter les mains avec les ventes de leurs séries les plus importantes, leurs équipes de développement continuent de travailler dur pour lancer les titres Resident Evil 8: Village, Monster Hunter: Rise Oui Monster Hunter Histoires 2. Le nouvel épisode de la saga de horreur de survie arrivera dans 2021 à PlayStation 5, Xbox Series et PC, tandis que les deux prochains travaux de la série Chasseur de monstre ils le feront pour Commutateur Nintendo, également l’année prochaine.

