Capcom lance le nouveau site Web du portail Resident Evil en tant que source incontournable pour les actualités sur les franchises

Capcom a été au travail, créant un site Web remanié pour les Resident Evil Ventilateurs. La société dispose actuellement d’un programme d’ambassadeurs utilisé pour partager des nouvelles et des événements spéciaux, tels que des bêtas fermés et des événements en personne.

Le compte Twitter et la newsletter de l’ambassadeur officiel ont récemment annoncé que le site Web actuel des fans ferait l’objet d’une refonte majeure. Le nouveau site Web servira de source incontournable pour les dernières Resident Evil nouvelles.

L’avantage du site Web est qu’il est disponible pour les joueurs du monde entier. Il est également accessible aux nouveaux joueurs des séries et vétérans de longue date qui croient tout savoir sur la série.

Tout le contenu qui était auparavant inclus sur le site Web officiel de la série japonaise Biohazard, Japanese Biohazard Club 96, Resident Evil.net, Resident Evil Programme Ambassadeur, et Resident Evil portail, seront tous regroupés en un seul endroit. Les joueurs n’auront plus à se connecter à différents sites Web pour accéder à divers contenus.

本 日 つ い に ブ ラ ン ド サ イ ト 「PORTAIL BIOHAZARD」 が オ ー プ ン!

「バ イ オ ハ ザ ー ド」 と い う ブ ラ ン ド の あ ら ゆ る 魅力 の 発 信 拠 点 と な り ま す。 ■ バ イ オ ハ ザ ー ド ポ ー タ ル https://t.co/EaG1ZBGcff#REBHFun – Officiel RESIDENT EVIL / BIOHAZARD PORTAL (@REBHPortal) 1 février 2021

Capcom a également annoncé ce que les fans pourraient faire sur le Resident Evil portail. Le premier point est d ‘«apprendre». Les joueurs peuvent rester informés des dernières Resident Evil informations, promotions, marchandises et plus encore.

Le deuxième point est de «profiter». Les joueurs auront accès à ce présent et futur Resident Evil les fans peuvent en profiter. Le dernier point est de «Connecter», qui est une partie importante du programme Ambassador. Les joueurs auront un endroit pour se connecter avec d’autres Resident Evil les fans via les réseaux sociaux et partagent leurs statistiques des jeux à travers le monde.

La Resident Evil L’ambassadeur accepte toujours des membres. Le programme a dû subir quelques changements pour le site, y compris comment gagner des points. Pour démarrer avec le programme, les joueurs auront besoin d’un Capcom ID pour vous inscrire et lier un compte Twitter. Les joueurs ne peuvent plus accéder au programme avec un compte Facebook, Instagram ou LINE lié.

Le programme est en train de se concentrer davantage sur la publication sur Twitter. Les points qui ont été gagnés en publiant sur d’autres médias sociaux valent désormais zéro point.

L’annonce de nouvelles indique également certains des changements majeurs apportés au site Web Resident Evil.net. Les changements les plus importants incluent la suppression de la fonctionnalité Site Buddy, la suppression des forums de discussion, la suppression des forums et la fin des bonus de connexion consécutifs. Cela inclut les badges Web qui ont été gagnés.

Le nouveau portail est maintenant en ligne et Resident Evil Les ambassadeurs ont reçu la notification ce matin. Le compte Twitter officiel du programme Ambassadeur contiendra également de plus amples informations sur le programme.

Le nouveau Resident Evil Le portail est maintenant disponible.