Capcom dit que le ralentissement de la «  liste d’amis  » de Monster Hunter Rise sera corrigé à temps pour le lancement

Nous avons eu de fortes premières impressions sur Monster Hunter Rise lorsque la démo est tombée le 7 janvier. En l’absence de Monde de Monster Hunter sur Switch, Rise semble être un excellent retour aux sources pour la série, mais de nombreux joueurs souffraient de problèmes de performances pendant la démo.

Heureusement, Capcom en est pleinement conscient, confirmant que cela était dû au fait que les joueurs avaient une liste d’amis complète sur leur compte utilisateur.

Ils ont maintenant cherché à répondre aux préoccupations des fans avant le lancement du jeu le 26 mars en publiant cette déclaration via Twitter, qui traduit En tant que tel:

Nous avons confirmé que lors de la lecture en ligne dans la version démo, si le compte associé a plus d’un certain nombre d’amis, une erreur peut se produire et provoquer un plantage. Nous avons veillé à ce que cela ne se produise pas dans la version finale, donc pas de soucis. Nous sommes désolés pour tout problème que cela a pu causer à nos joueurs.