Capcom confirme la vitrine de l’E3 2021 pour le 14 juin

Capcom a confirmé que son créneau pour l’E3 2021 aura lieu le 14 juin 2021 à 22h30 BST / 14h30 PDT / 17h30 EDT, mettant en vedette Resident Evil Village et The Great Ace Attorney Chronicles. Les autres titres inclus dans la programmation sont Monster Hunter Rise et Histoires de chasseur de monstres 2, mais évidemment, aucun des deux ne frappe les plates-formes PlayStation. Vous pourrez regarder la vitrine en direct sur les plateformes habituelles, telles que YouTube et Twitch.

Du point de vue de PlayStation, l’inclusion la plus intéressante ici est peut-être Resident Evil Village. L’éditeur japonais pourrait-il avoir des DLC dans sa manche pour une excellente expérience d’horreur ? Ou fait-il simplement référence au pack multijoueur Resident Evil Re:Verse ? On espère aussi qu’il y aura de la place pour quelques surprises, comme un Dragon’s Dogma 2. Allez Capcom, livre la marchandise.

Que voulez-vous voir de cette vitrine numérique ? Postez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.