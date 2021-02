Capcom clarifie la hauteur de Lady Dimitrescu de Resident Evil Village

Internet l’aime, et Capcom attire donc toute l’attention centrée sur Lady Dimitrescu de Resident Evil Village en ce moment en révélant un détail très important. La Un éditeur japonais s’est tourné vers Twitter pour dire aux fans à quel point le méchant est grand, et elle est vraiment aussi grande que certains fans l’avaient espéré. Le sectateur effrayant devenu célébrité en ligne mesure exactement 2,9 mètres de hauteur, soit neuf pieds et six pouces! Cela inclut son chapeau et ses talons hauts, juste pour une clarté absolue.

Le directeur artistique Tomonori Takano a déclaré que Capcom n’avait pas tout à fait anticipé l’attention que Lady Dimitrescu a reçue depuis sa révélation, louant qu’un méchant reprenne la vedette dans la série Resident Evil. « Ces personnages vampiriques envoûtants sont implacables dans leur poursuite d’Ethan, et j’ai hâte que vous les rencontriez vous-mêmes lorsque vous entrerez au Château Dimitrescu en mai. » Cela se produira à la fois sur PlayStation 5 et PlayStation 4, avec le mode multijoueur Resident Evil Re: Verse fourni sous forme de pack-in gratuit.