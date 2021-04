Capcom Arcade Stadium arrive sur PS4 le 25 mai et Invincibility est un DLC payant

Capcom Arcade Stadium arrive sur PlayStation 4 le 25 mai, mais c’est l’histoire secondaire ici. Le vrai titre est que l’éditeur publie des DLC que vous pouvez acheter, ce qui vous rendra invincible dans la sélection de jeux rétro de la sortie. Étant donné que ce ne sont pas de véritables arcades, vous pouvez simplement continuer et passer vos «quartiers» virtuels pour continuer à jouer?

L’éditeur facture également les fonds d’écran d’arrière-plan, qui rempliront votre écran en conservant le rapport hauteur / largeur des versions originales. Écoutez, nous comprenons que ces entreprises ont besoin de gagner de l’argent, mais ces deux fonctionnalités nous semblent être des mises à jour gratuites – elles ne devraient sûrement pas être premium dans un jeu qui coûte déjà de l’argent à jouer?

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Capcom Arcade Stadium peut être téléchargé gratuitement et comprend une copie de 1943: La bataille de Midway pour que tout le monde joue. Vous pouvez ensuite acheter trois extensions différentes présentant différents titres pour 14,99 € chacun, ou les trois pour 39,99 €. Les titres inclus sont les suivants:

Pack 1: Dawn of the Arcade (1984 à 1988): Vulgus, Pirate Ship Higemaru, 1942, Tatakai no Banka, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds et Ghouls ‘n Ghosts.

Vulgus, Pirate Ship Higemaru, 1942, Tatakai no Banka, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds et Ghouls ‘n Ghosts. Pack 2: Arcade Revolution (1989 à 1992): Strider, Dynasty Wars, Final Fight, 1941: Counter Attack, Senjo no Okami II, Mega Twins, Carrier Air Wing, Street Fighter II: The World Warrior, Captain Commando et Varth: Operation Thunderstorm.

Strider, Dynasty Wars, Final Fight, 1941: Counter Attack, Senjo no Okami II, Mega Twins, Carrier Air Wing, Street Fighter II: The World Warrior, Captain Commando et Varth: Operation Thunderstorm. Pack 3: Arcade Evolution (1992 à 2001): Warriors of Fate, Street Fighter II ‘: Hyper Fighting, Super Street Fighter II Turbo, Power Gera: Équipement d’armure de variante stratégique, Cyberbots: Fullmetal Madness, 19XX: The War Against Destiny, Battle Circuit, Giga Wing, 1944: The Loop Master, et Progea.

La bande-annonce conclut que plus de jeux seront ajoutés à une date ultérieure et que plus d’informations à leur sujet seront dévoilées dans un proche avenir. C’est cool et tout, mais nous sommes toujours sidérés que Capcom envisage de facturer un mode d’invincibilité!