Capcom annonce le nouvel épisode de « Street Fighter 6 »

Capcom il l’a enfin fait. Après un compte à rebours qui n’en dit pas beaucoup plus sur son prochain projet, la société de production a dévoilé le prochain volet du jeu de combat classique : »Street Fighter 6 ». Avec un peu plus qu’un petit aperçu, la bande-annonce nous montre les graphismes et le style que présentera ce nouvel opus.

Bien que rien ne soit révélé en termes de gameplay, on peut voir une version plus ancienne du personnage de Ryu, alors qu’il fait face à Luke, l’un des personnages les plus récents qui était le dernier ajouté à l’opus précédent. »Street Fighter 5 ». Les fans espèrent que les détails impressionnants des personnages présentés dans l’aperçu seront une vitrine de ce à quoi ressemblera le jeu une fois lancé.

L’annonce de « Street Fighter 6 » coïncide avec le 35e anniversaire de la franchise, un événement qui a également été célébré avec la présentation de »Capcom Fighting Collection », qui sortira le 24 juin de cette année. Cette anthologie comprendra 10 des jeux de combat compétitifs les plus appréciés de Capcom, dont »Darkstalkers », »Night Warriors », »Cyberbots », »Hyper Street Fighter II » et »Red Earth », parmi autres titres emblématiques.

Avec son premier jeu sorti en 1987, » Street Fighter » est devenu une référence dans le genre des jeux de combat, étant l’une des franchises les plus vénérées de Capcom. La franchise a défini une série de mécanismes standard qu’un jeu de combat devrait avoir, dont beaucoup sont utilisés par la plupart des développeurs à ce jour.

La saga de Ryu et son parcours pour devenir le guerrier ultime ont connu un tel succès que les personnages du jeu sont apparus dans plusieurs spin-offs, étant adaptés dans diverses bandes dessinées, une émission de télévision animée, un anime et même un film d’action en direct qui est devenu un bande culte par les fans de la saga.

» Street Fighter V », le dernier opus de la saga sorti en 2016, a fait l’objet de diverses critiques de la part des fans et des critiques, car même si le jeu n’était exclusif que pour Playstation 4 et pclaissant de côté les joueurs de Xbox One, son lancement était assombri par le petit nombre de personnages parmi lesquels vous pouviez choisir au début. Après plusieurs mises à jour, notamment la version améliorée de » Street Fighter V : Édition Arcade »le jeu s’est enfin fait un nom sur la scène compétitive.

Alors que Capcom n’a pas encore fixé de date de sortie pour »Street Fighter 6 », il a été confirmé qu’il sera disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et que nous saurons plus d’informations sur le titre à l’été de cette année.