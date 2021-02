Capcom annonce le lancement de Ghosts ‘n Goblins Resurrection le 25 février sur Nintendo Switch

Lors des Game Awards 2020, Capcom a annoncé Résurrection de Ghost ‘n Goblins, un remake de l’original Ghost ‘n Goblins Jeu. Le titre sera lancé sur Nintendo Switch fin février.

Résurrection de Ghost ‘n Goblins modernise la série pour le 21e siècle. Le nouveau titre combinera le gameplay de plate-forme d’action que les joueurs connaissent bien, ainsi que des graphismes de type livre d’histoires et de nouveaux défis. L’histoire entière est racontée à travers un rouleau, semblable à une vieille fable.

L’histoire commence avec le chevalier Arthur et une noble princesse qui passent du temps ensemble assis sur une colline. À cet endroit, le couple regarde son royaume. Cependant, leur temps est brusquement écourté lorsque des monstres apparaissent et kidnappent la princesse. Un Arthur choqué ne peut que s’attacher alors que sa princesse est emportée.

Arthur revêt son armure étincelante et se prépare à sauver la demoiselle en détresse. Il voyage à travers le monde fantastique démoniaque connu sous le nom de royaume des démons dans lequel peu ont osé entrer. Des ennemis comme les zombies, le meurtrier squelette, le cochon et le rouge Arremer sont prêts à bondir sur Arthur à tout moment.

Résurrection de Ghost ‘n Goblins est une vieille histoire racontée une fois de plus avec une touche moderne. Il permet aux joueurs qui ont expérimenté l’original et les nouveaux venus d’essayer l’un des Capcomles titres les plus classiques.

La Ghost ‘n Goblins la franchise existe depuis plus de 35 ans. Le jeu difficile a continué à tester les capacités des joueurs. Le nouveau jeu contiendra également un gameplay classique comme la course, le saut, les combats et la navigation sur des plates-formes, des fosses, etc.

Bien que le jeu soit basé sur la série originale, il présentera de nouveaux défis pour les joueurs vétérans. Résurrection de Ghost ‘n Goblins a plusieurs modes de difficulté qui incluent Squire, Knight et Legend. Pour les joueurs qui ont besoin d’une aide supplémentaire, Page leur permettra de réapparaître immédiatement après leur défaite avec des vies illimitées.

Heureusement, Arthur a de nombreuses armes à portée de main, notamment sa lance et son poignard classiques, mais de nouvelles armes ont été ajoutées. Les joueurs peuvent utiliser un puissant marteau, une balle à pointes, etc. Si les joueurs préfèrent utiliser la magie, Arthur a un pare-feu et un sort d’orage prêt. C’est aux joueurs de décider quelle combinaison fonctionne le mieux dans leur quête pour sauver la princesse kidnappée.

Résurrection de Ghost ‘n Goblins lance le 25 février pour la Nintendo Commutateur.