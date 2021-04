Capcom annonce l’arrivée d’Akira Kazama dans Street Fighter V

Des écoles rivales, Akira Kazama arrive à Street Fighter V. Capcom montre une nouvelle bande-annonce avec tous ses mouvements au combat.

Quand vous pensez qu’il n’y aura plus de personnages après plusieurs éditions, Capcom va et annonce l’arrivée d’un personnage des écoles rivales. Akira vient à Street Fighter V pour donner des « coups de poing » et des coups de pied à tous les combattants.

Le personnage a été présenté aujourd’hui et on peut également voir une petite bande-annonce avec presque tous les mouvements de Akira Kazama dans Street Fighter V.

Qui est Akira Kazama?

Les plus jeunes ne connaîtront probablement pas la saga des combats des écoles rivales 3D. Selon le wiki, Akira Kazama est une fille silencieuse qui parle rarement de ses sentiments. On peut montrer qu’elle est dure et dominatrice lorsqu’elle porte sa tenue de motard, mais elle est une personne docile et douce sans elle. La tenue était à l’origine destinée à cacher son vrai sexe avant de s’inscrire au lycée Gedo.

Si vous souhaitez profiter de Street Fighter V, le jeu vidéo de la légendaire saga Capcom, il est disponible sur PlayStation 4 et PC Master Race. 45Secondes.fr a récemment fait une analyse de la version « Champion Edition ». Si cela vous intéresse, c’est aussi un jeu qui, comme beaucoup d’autres jeux de combat, tous les deux pour trois est en vente sur le PlayStation Store. Même le jeu vidéo a été donné un mois sur PlayStation Plus.

Akira Kazama arrive à SFV via DLC. Il n’y a pas encore de date de départ. Vous pouvez acquérir le personnage séparément ou avec le dernier pack qu’ils ont publié où nous avons également d’autres personnages tels que Dan, Rose, Oro et encore un autre combattant à découvrir.