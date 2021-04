Capcom annonce la présentation de Resident Evil en avril

Un nouvel événement dédié à la franchise peut être vu la semaine prochaine. Notez la date de la vitrine Resident Evil du mois d’avril.

Il semble que Capcom ait pris goût à faire des événements dans ses sagas. Si celui que nous avons vu il y a peu de temps s’est bien passé, maintenant ils reviennent avec un nouveau. le Resident Evil Showcase pour avril.

La présentation sera déposée ici aux petites heures du matin du 15 au 16 avril. En fait, ce sera juste à 00h00 du soir quand il aura lieu, en parlant toujours de l’heure de la péninsule espagnole.

Quant à ce qu’ils vont nous montrer là-dedans, la vérité est qu’il y a plusieurs possibilités. Evidemment, et après la sortie de Resident Evil Village le 7 mai, il semble évident de penser que l’on verra une nouvelle avancée du jeu d’antan.

Préparez-vous pour le prochain Resident Evil Showcase qui sera mis en ligne le 15 avril à 15h PDT / 23h BST! Une fois de plus hébergé par Brittney Brombacher (@BlondeNerd), regardez le teaser ci-dessous pour plus d’informations et rejoignez le test bêta ouvert de Resident Evil Re: Verse pendant que vous attendez! pic.twitter.com/ZFNhSfztRM – Resident Evil (@RE_Games) 8 avril 2021

Cependant, comme à l’occasion précédente, il s’agit d’un événement de franchise. Cela signifie qu’il y a plus de choses que nous pouvons voir. Parmi eux, des choses sur le jeu multijoueur de Re: Verse, ou des nouvelles sur la série animée Netflix ou le redémarrage du film de la saga. Allez, il y a des choses à annoncer et à raconter.

Ça oui. Tout indique que la démo du jeu (de Resident Evil VIII) qui grouillait dans les magasins numériques sera discutée ou donnée le coup de pouce. Comme nous l’avons dit, le jeu sort dans un mois et avoir une démo trois semaines après son lancement n’est pas exagéré. Bien sûr, ce ne serait pas le même que Sony avait exclusivement la première fois, mais celui avec le gameplay du jeu final.

Resident Evil Village arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Stadia et PC le 7 mai. Et malgré le fait que nous soyons toujours impliqués avec COVID, il semble qu’il n’y ait personne pour le retarder. On peut enfin embrasser les pieds de Ladry Dimistrescu….