Capcom annonce de nouvelles directives de politique vidéo pour les créateurs de contenu utilisant leurs titres

Nous vivons dans un monde très interconnecté, et précisément ce que cela signifie tend à se rapprocher d’un monde sombre de gris où les droits sont accordés et pris avec une facilité interchangeable.

D’une part, votre cafetière peut désormais se connecter à Internet (pour des raisons) et votre réfrigérateur peut utiliser Bluetooth; D’un autre côté, les créateurs luttent constamment pour garder leurs vidéos monétisées alors que les plates-formes semblent priver les utilisateurs de leurs droits après que des trolls IP aient lancé des accusations sans fondement.

Twitch vient de subir une purge fascinante alors que les démontages DMCA ont frappé un nombre monumental de banderoles qui préférait jouer de la musique.

Le point fort de tout cela est que les protections IP sont, dans l’ensemble, une bonne chose. Lorsque les entreprises ont du mal à protéger leurs œuvres (qui sont monétisées parce que les gens ont besoin de manger) et que cela se traduit par un streamer préféré, c’est tout à fait légal et le streamer savait généralement mieux que d’essayer de lire des œuvres protégées.

Les protections s’étendent également aux créateurs eux-mêmes: elles empêchent les utilisateurs de se faire passer pour des streamers ou d’essayer d’utiliser leur ressemblance, faute de meilleur terme, dans des cas d’utilisation non autorisés. La même théorie, juste avec la chaussure sur l’autre pied métaphorique.

📺 Attention créateurs! 📺 Capcom a désormais mis en place une politique vidéo. Veuillez lire attentivement avant votre prochain téléchargement de vidéo ou diffusion en direct: https://t.co/HFJppRvny4 – Capcom États-Unis (@CapcomUSA_) 6 janvier 2021

Donc quand Capcom a mis à jour leur politique vidéo concernant la façon dont leurs adresses IP doivent être utilisées, il est peut-être préférable de faire presque tout autre chose que de commencer immédiatement à dire à quel point il n’est « pas juste » que les entreprises essaient de rechercher leurs propres travaux.

Capcom a fait précisément cela, bien qu’il n’y ait pas trop de viande intéressante sur le steak proverbial proposé par Capcom: le plus grand aiguillon que certains peuvent noter est que Capcom interdit les spoilers de titres avant leur sortie, le terme « strictement interdit » étant utilisé dans le segment.

On ne sait pas encore avec quelle voracité Capcom pourrait aller à la recherche de ceux qui tentent de gâcher les intrigues, bien qu’ils clôturent la déclaration avec une déclaration globalement globale de « ne soyez pas une merde », ce qui implique peut-être qu’ils espèrent pour les banderoles de se réguler.

Outre le contenu spoiler, Capcom souligne qu’ils s’attendent à ce que les flux et les vidéos soient ponctués de commentaires ou s’ajoutent au gameplay, plutôt que de simplement diffuser en continu le gameplay dans son intégralité, ce qui pourrait autrement nuire aux ventes; De plus, les publications Capcom (livres d’art et autres) ne peuvent pas être diffusées sur vidéo. Encore une fois, cela concerne probablement le fait de feuilleter lentement des livres pour afficher tout le contenu qui autrement nuirait aux ventes, et non pas que vous deviez masquer les publications Capcom avant de démarrer le flux.

Tout est généralement au-dessus du tableau, mais si vous vous considérez comme un streamer, il vous incomberait de cliquer sur le lien intégré du Tweet et de vous assurer que vous comprenez les attentes.