Capcom accueillera Resident Evil Showcase le 21 janvier

Phwoar, ce scribe adore le son de cette annonce. Capcom a révélé qu’il accueillera une vitrine Resident Evil la semaine prochaine le jeudi 21 janvier 2021, où il partagera une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Village et une procédure de gameplay. Ces deux morceaux passionnants seront accompagnés de nouvelles plus générales sur la série dans son ensemble, ce qui signifie qu’il pourrait même y avoir une ou deux révélations à attendre. Le livestream débutera à 14h PT / 17h HE / 22h GMT – nous ne savons pas combien de temps il durera au moment de la rédaction.

Ne manquez pas le #REShowcase le 21 janvier à 14h00 Pacifique! Rejoignez les producteurs de Resident Evil et notre hôte, Brittney Brombacher (@BlondeNerd), lors d’une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, le tout premier gameplay et d’autres nouvelles de Resident Evil! pic.twitter.com/aaZGPfE9cA– Resident Evil (@RE_Games) 14 janvier 2021

Alors, que pourrait-on attendre d’autre pour les fans de Resident Evil en plus des informations susmentionnées? Peut-être une date de sortie pour Village? Cela irait très bien. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.