Canon : après Garmin c’est au tour du géant de l’électronique de subir une attaque

Le géant de l’électronique grand public a subi des pannes partielles de son site web américain et de ses systèmes internes, apparemment à cause du Maze gang.

Un jour après que Canon ait été soupçonné d’être la dernière victime en date d’une attaque à base de logiciel de ransomware, un communiqué interne des employés admettait que cela avait été divulgué aux médias. Selon Bleeping Computer, le fabricant a fait circuler une note aux employés confirmant que ce logiciel malveillant est responsable des pannes sur son principal site web américain, sa messagerie électronique, ses plateformes de collaboration et divers systèmes internes.

BREAKING: Canon hit by Maze Ransomware attack. * Attack likely started over weekend.

* Canon IT dept sent company-wide alerts about outages

* Ransom note seen by BleepingComputer is from Maze.

* Maze says they stole 10TB of data. https://t.co/7gjtvVReLZ — BleepingComputer (@BleepinComputer) August 5, 2020

“Canon U.S.A, Inc. et ses filiales comprennent l’importance de maintenir l’intégrité opérationnelle et la sécurité de nos systèmes”, peut-on lire dans la note, dont une capture d’écran a été affichée par le point de vente. “L’accès à certains systèmes Canon est actuellement indisponible en raison d’un incident lié à un logiciel de rançon que nous avons récemment découvert. Cela n’a aucun rapport avec le problème récent qui a affecté image.canon”.

Un autre victime du Maze “Ransomware” Gang

Lorsqu’on lui a demandé confirmation, Canon, pour sa part, a simplement répondu à Threatpost : “Nous sommes en train d’enquêter sur la situation. Merci”.

Le Maze “ransomware” Gang s’est attribué le mérite de la panne, affirmant avoir obtenu “10 téraoctets de données, bases de données privées, etc.” Cela correspond effectivement au modus operandi connu du groupe, qui menace généralement de divulguer ou de vendre des données sensibles si la cible ne paie pas la rançon. En fait, les chercheurs ont déclaré en avril que le Maze gang a créé une page web dédiée, qui répertorie les identités de ses victimes non coopératives et publie régulièrement des échantillons des données volées. Jusqu’à présent, cette page contient des informations sur des dizaines de sociétés, notamment des cabinets d’avocats, des prestataires de services médicaux et des compagnies d’assurance, qui n’ont pas cédé à leurs demandes.

“Le labyrinthe (Maze) est une souche particulièrement malveillante de logiciels de rançon, les acteurs criminels prétendent voler les données de leur cible à chaque fois, et menacent de les rendre publiques s’ils refusent de payer la rançon”, a déclaré à Threatpost Tiago Henriques, directeur général de la sécurité des clients . “Ses demandes de rançon sont également particulièrement coûteuses – la demande moyenne du Maze Gang est environ cinq fois et demie plus importante que la moyenne générale”. Comme l’indique la page, les autres actifs de Canon, y compris son site web mondial, ne semblent pas affectés, ce qui signifie potentiellement que la sécurité du géant de l’électronique grand public comprenait des mesures de sécurité opérationnelle pour limiter les dégâts.