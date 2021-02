Cannibal Corpse annonce l’arrivée d’un nouvel album: «Violence Unimagined» | 45S

Bonne nouvelle pour les fans de death metal. Cannibal Corpse a annoncé l’arrivée de ce qui serait leur album numéro 15 dans sa carrière musicale.

On parle de «Violence Unimagined», le nouvel album du groupe new-yorkais qui sera disponible le 16 avril 2021 à l’enthousiasme des fans les plus sombres du genre. Cela signifie l’arrivée de nouveau matériel après 4 ans depuis son dernier album « Red Before Black ».

Alex Webster, bassiste du groupe, a offert quelques détails sur ce que nous entendrons à nouveau dans ce nouveau projet.

«Je pense que la différence la plus notable dans ce disque sera l’ajout d’Erik [Rutan, guitarrista] au groupe. Il a écrit trois chansons complètes pour l’album, la musique et les paroles, et son écriture et sa guitare ont ajouté quelque chose de nouveau, et je pense que son style musical s’est très bien intégré au nôtre », a-t-il déclaré.

Le groupe nous a déjà donné une chanson des 11 qui la composent appelée « Inhumane Harvest ». Nous vous laissons écouter avec la liste des chansons de cette œuvre.

Tracklist de ‘Violence Unimagined’: