Cannes : Léa Seydoux parle du nouveau film et comment elle choisit ses rôles

Quelque chose qui est devenu une sorte de rituel pour Léa Seydoux est le Festival de Cannes, sauf l’année dernière, où un test COVID positif l’a empêchée d’y assister alors qu’elle avait trois films en compétition. Cette année, elle est de retour, après avoir joué dans deux films très appréciés, celui de David Cronenberg Crimes du futur et Mia Hansen-Løve Un beau matin. En plus de cela, Seydoux a également assisté à un événement du 75e anniversaire du festival.

Une chose à laquelle Seydoux s’est habitué est de devoir jongler avec plusieurs mondes cinématographiques différents. Alors qu’elle travaillait sur le tendre drame fraternel Sister, elle a été rappelée pour des reprises sur Mission Impossible: Ghost Protocol. Des années plus tard, les deux films qu’elle avait à Cannes présentaient un défi encore plus étrange. Seydoux était à mi-chemin de jouer une mère célibataire sensible quand Un beau matin a pris une courte pause et elle a commencé à jouer un artiste de performance futuriste qui pratique la chirurgie sur scène dans Crimes du futur.

« C’était fou », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec IndieWire. « Mais c’est aussi pour ça que j’aime ce métier. Il faut s’adapter tout le temps. »

Aussi, à Cannes, l’héritage compliqué de Le bleu est la couleur la plus chaude, que certains ont critiqué pour ses scènes de sexe graphiques, a continué à faire surface dans la conversation. Seydoux a dit qu’elle était d’accord avec ça. Elle n’a pas eu de problème avec la vision du film mais avec la technique du réalisateur Abdellatif Kechiche.

« Il était plus que dur et manipulateur. Je pense qu’il aurait pu faire le même film mais avec respect. Je pense que le film est vraiment respectueux, et je suis d’accord avec les scènes de sexe, et j’adore les scènes de sexe au cinéma. Le sexe fait partie de la vie. Ce n’est pas un gros mot. Je suis offensé par la violence, pas par le sexe.

Qu’est-ce qui se passe dans le choix d’un film?

Seydoux a déclaré qu’elle était orientée vers la réalisatrice lors du tri des offres qu’elle recevrait pour les rôles. Par exemple, travailler avec Mia Hansen-Løve, l’une des réalisatrices montantes les plus acclamées de France, n’a pas été une décision difficile à prendre. Après avoir reçu le scénario, Seydoux a déclaré qu’elle avait trouvé un moyen facile d’entrer dans le personnage, qui développe une relation avec un homme marié tout en prenant soin de son père mourant.

« J’ai aimé le parallèle entre le désir et la mort avec la maladie de son père — c’était très intéressant de vivre ces deux expériences très fortes en même temps. C’est une femme très normale. Elle n’est pas un fantasme ou un objet de désir. Elle a un travail, elle est mère, et on sent qu’elle a du mal dans la vie. J’ai été très touché par cela et j’ai senti que je pouvais apporter un certain niveau d’émotion.

Seydoux n’est pas non plus à l’abri d’opportunités à succès. En 2015, elle a été choisie pour une production pré-Disney Fox d’un spin-off X-Men, Gambit. Le personnage principal aurait été joué par Channing Tatum, qui aurait également réalisé, tandis que Seydoux aurait été l’amoureuse Bella Donna Boudreaux. Selon elle, le scénario qu’ils lui avaient donné était bon, mais le projet s’est ensuite effondré après le départ de Tatum en raison de différences créatives avec le studio.

L’un des prochains projets de Seydoux est une nouvelle adaptation du roman érotique Emmanuelle, avec Audrey Diwan attachée à la réalisation. Selon Seydoux, elle et Diwan sont de la même génération et sont d’accord sur ce qu’ils veulent dire concernant la sexualité de la femme moderne. Seydoux sera également à l’affiche du thriller de science-fiction de Bertrand Bonello La bête aux côtés de George MacKay.