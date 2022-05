Cannes 2022 : la mieux habillée jusqu’à présent au festival du film

CANNES 2022

Le Festival de Cannes a lancé cette semaine sa 75e édition. Ce fut le passage sur le tapis rouge de Tom Cruise, Eva Longoria, Elle Fanning et bien d’autres !

© GettyJennifer Connelly et Tom Cruise à Cannes 2022.

Depuis le mardi 17 dernier, le festival du film de Cannes a commencé avec sa 75e édition. En ce sens, des artistes du monde entier sont venus dans la ville française pour la grande fête du cinéma qui durera jusqu’à samedi 28 mai. des chiffres comme Tom Cruise, Viola Davis et Eva Longoria Ils sont apparus sur le tapis rouge de l’événement et ont ébloui avec des looks en adéquation avec l’occasion. Si vous êtes un amoureux de la mode, ne manquez pas cette revue avec les meilleures robes.

Les stars de cinéma sont venues présenter leurs nouveaux projets, comme c’est le cas de Tom Cruise, qui est sur le point de sortir Top Gun : Maverick et qui a défilé devant les caméras avec ses compagnons, Jennifer Connelly et Miles Teller. Aussi, des célébrités comme Elle Fanning, Viola Davis, Eva Longoria et Edgar Ramirez Elles se sont dites présentes et éblouies avec des looks aussi saisissants qu’élégants, parfaits pour la fête.

Ce n’est pas tout! Car si de nouvelles stars apparaissent sur Internet, elles gagnent aussi leur place dans des événements historiques comme Cannes. De cette façon, les influenceurs comme Khaby Lamé, est apparu au festival avec style. Il a notamment inclus des écrans sur son costume qui projetaient les vidéos qui ont propulsé son ascension vers la gloire. Découvrez le meilleur du tapis rouge 2022 ci-dessous!

+ Les meilleurs looks de Cannes 2022

