Cannes 2022 : ce sont les premières les plus importantes du festival

Le festival du film organisé en France aura lieu à partir d’aujourd’hui jusqu’au 28 mai. Tom Cruise sera honoré grâce à sa longue carrière sur grand écran.

© GettyLa 75e édition est célébrée.

À partir d’aujourd’hui, le monde du cinéma aura l’un des événements les plus importants de son circuit de première aux mains de Festival de Cannes. La célébration ne se terminera que le 28 mai et aura une grande variété de sorties sur le panneau d’affichage, parmi lesquelles au moins quatre très attendues se démarquent. De plus, il sera temps d’honorer Tom Croisière avec le lancement du nouveau meilleur pistoletgrâce à sa carrière dans le monde du cinéma.

+Les principales premières cannoises

4 – Elvis

Dirigée par Baz Luhrmanle film a majordome austin dans la peau du mythique chanteur nord-américain et Tom Hank Quoi Tom Parker, le manager et responsable de la découverte de ce talent. Le film se concentrera sur la relation entre Elvis et Parker et ira à la fois de ses débuts de musicien à ce que c’était que de toucher le ciel avec ses mains grâce à son art.

3 – Top Gun : Maverick

26 ans après la sortie du film original, arrivera cette suite qui aura Tom Croisière comme mentor et non plus comme disciple, avec la responsabilité de devoir former le fils de son meilleur ami, Oie. Miles Teller sera le personnage principal de ce long métrage que beaucoup considèrent déjà comme le meilleur de Croisière dans un moment. De plus, l’acteur Mission impossible sera reconnu lors de cet événement grâce à sa carrière cinématographique.

2 – Crimes du futur

S’il s’agit de corps torturés et transformés David Cronenberg c’est un mot sacré. Directeur de La mouche reviendra sur grand écran avec cette production dirigée par Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Ce sera l’histoire d’une artiste qui expérimente avec son corps et le change constamment, et Cronenberg Il a déjà prévu qu’il sait qu’il y aura des gens qui quitteront la salle dans les premières minutes.

1 – Trois mille ans de nostalgie

George Miller s’arrête avant l’arrivée du prochain Mad Max avec le protagoniste de Anya Taylor Joy. tilda swinton incarne une figure académique importante qui n’a pas beaucoup d’attaches et qui croisera la route d’un génie (Idris Elbé) qui vous accordera trois souhaits.

