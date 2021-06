« Candyman » révèle ses origines dans une nouvelle bande-annonce terrifiante

Les conditions sanitaires dans le monde ont enfin permis au public de revenir lentement mais sûrement dans les salles, de sorte que de nombreuses premières touchées au cours de l’année écoulée se préparent à leur arrivée sur grand écran. L’un d’eux est « Candyman », un film co-écrit et produit par Jordan Peele, qui, avec la réalisatrice Nia DaCosta, cherche à faire découvrir à une nouvelle génération de spectateurs l’une des icônes les plus intéressantes du cinéma d’horreur.

« Candyman » est un film inspiré de « The Forbidden », un conte du célèbre auteur d’horreur Clive Barker, connu dans le monde entier comme le créateur de « Hellraiser ». Tony Todd a joué en 1992 et ses suites de 1995 et 1999 un spectre qui terrorisait un HLM abandonné à Chicago, et tout semble indiquer que ce nouveau film apportera de nouveaux éléments à sa fascinante mythologie.

La réalisatrice Nia DaCosta a précédemment déclaré via ses réseaux sociaux les raisons pour lesquelles le film n’aurait pas de première en streaming direct, soulignant que « nous avons fait » Candyman « pour être vu dans les salles, non seulement pour le spectacle mais aussi parce que le film parle de la communauté et les histoires, comment elles se façonnent les unes les autres et comment elles nous façonnent ».

DaCosta décrit « Candyman » comme un film qui parle de l’expérience collective du traumatisme, de la souffrance et du triomphe, ainsi que des histoires qui les entourent. « Nous voulions que l’horreur et l’humanité de ‘Candyman’ soient vécues dans un collectif, une communauté, nous allons donc repousser le film jusqu’à l’année prochaine, pour nous assurer que tout le monde puisse le voir dans les salles et partager cette expérience. »

Après avoir laissé derrière lui son rôle initial de comédien, Jordan Peele a réussi à se faire un nom dans le genre de l’horreur avec ses films « Get Out » et « Us », ainsi que sa reprise annulée de « The Twilight Zone », écrit le script de la bande ajoutant certaines des contributions narratives de DaCosta. Le film met en vedette Yahya Abdul-Mateen II et mettra à nouveau en vedette Tony Todd. Sa première est prévue pour le 27 août 2021.