Candyman Reboot est une continuation du film original confirme Tony Todd

L’icône de l’horreur Tony Todd est surtout connu pour son rôle de Bonbon, la création d’horreur de l’auteur Clive Barker, et alors qu’il reprend le rôle titre dans la suite retardée, il a confirmé dans une récente interview que la nouvelle adaptation est une continuation du film original dans lequel il s’est fait un nom en 1992. S’exprimant à Bloody Disgusting en discutant de son rôle dans le nouveau film Le changé, Todd était heureux de parler un peu du retour prochain du Bonbon.

Tony Todd à l’origine joué le personnage dans Bonbon il y a près de trois décennies, basé sur la nouvelle « The Forbidden », de Barker, qui racontait l’histoire d’une légende urbaine sur le fantôme d’un artiste et fils d’un esclave qui a été assassiné pour sa relation avec la fille d’un homme blanc . La légende dit que si son nom est mentionné cinq fois, il apparaîtra. Le film a été un succès et est devenu un classique de l’horreur de l’époque, faisant de Todd une star dans le processus. Il a repris le rôle deux fois de plus dans les suites Candyman : Adieu à la chair et Candyman : le jour des morts en 1995 et 1999 respectivement.

Ayant déjà été déplacé à plusieurs reprises en raison de la pandémie, Todd a déclaré qu’il est peu probable que la date de sortie actuelle du mois d’août change à nouveau. Il a dit: « Oui, oui. Ils ne veulent pas le déplacer à nouveau. Nous avons déplacé cette date deux fois, deux dates difficiles, et il n’y a aucun moyen qu’ils le déplacent à nouveau. Je pense qu’ils diffusent déjà des remorques dans les salles maintenant, donc ça va devenir plus lourd à mesure qu’il se rapproche. J’ai hâte, ça va être génial. «

« C’est la suite du premier film », a-t-il poursuivi à propos du redémarrage de Candyman. « Nia DaCosta fait un travail formidable en tant que réalisatrice, et Jordan Peele l’a écrit. C’est entre de bonnes mains. Vous savez, j’étais vraiment ravi de voir ça Un endroit silencieux ouvert fortement, 48 millions de dollars ou quelque chose. C’est donc bon signe pour nous. Si c’est réussi, personne ne sait ce qui va se passer. Peut-être qu’il y en aura plus, et peut-être que ce sera la fin. » Il a ajouté : « Vous savez, après presque trente ans à porter ce personnage dans des conventions et à interagir avec les fans, c’est bien d’avoir enfin un nouveau chapitre à discuter. Et de nouveaux Funkos ! J’ai enfin mon propre Funko officiel. »

La nouvelle approche du Bonbon l’histoire a été annoncée pour la première fois en 2018, avec Jordan Peele pour diriger la nouvelle suite. Dans une interview à l’époque, Todd aurait déclaré: « Je préférerais que Peele le fasse, quelqu’un d’intelligent qui va être réfléchi et creuser dans toute la composition raciale de qui Bonbon est et pourquoi il existait en premier lieu. »

Pendant une courte période, on a cru que Yahya Abdul-Mateen II, qui joue Anthony McCoy et une hallucination du Bonbon, a été engagé pour assumer le rôle titre, une fausse déclaration au point que Todd l’a félicité sur Twitter pour avoir obtenu le rôle. Cependant, il a été révélé plus tard que Todd serait le Bonbon une fois de plus, et comme tout acteur original revenant à ses rôles les plus connus, les fans étaient plus qu’heureux d’apprendre la nouvelle. Ces fans devront être patients jusqu’à ce que Bonbon arrive en salles le 27 août.

