Candyman: l’acteur décrit le nouveau redémarrage comme « épique »

Un grand nombre de films en attente de sortie dans le courant de 2021 sont des productions qui accusent un retard depuis l’année dernière parce que les conditions de la pandémie n’ont pas encore réussi à fournir des conditions sûres pour que le public retourne en salles.

L’une de ces productions est le redémarrage prévu de « Candyman», Dont beaucoup de fans de la franchise originale ont demandé aux producteurs d’être diffusés sur des services de streaming. Cependant, l’acteur Colman Domingo partagerait ses impressions sur le film, en détaillant pourquoi il mérite d’être vu sur grand écran en compagnie d’un public.

«Il faut le voir sur grand écran. Croyez-le », a-t-il commenté dimanche dans une récente interview avec Divertissement ce soir. « Nia DaCosta a réalisé quelque chose de vraiment épique et visuellement époustouflant. Et je pense que vous devez rencontrer un public et être choqué en même temps et rire en même temps et être étonné. «

Malgré l’insistance des fans à vouloir diffuser le film, c’est un sujet dont DaCosta il aurait déjà partagé ses opinions. « Nous faisions Candyman à voir dans les films. Non seulement à cause du spectacle, mais aussi parce que le film parle de la communauté et des histoires, comment ils se façonnent, comment ils nous façonnent », a écrit le réalisateur sur Twitter.

Elle décrirait le film comme un film qui traite de l’expérience collective du traumatisme et de la béatitude, de la souffrance et de l’humanité du personnage antagoniste et des histoires qui sont racontées à son sujet. Jordan Pele, producteur exécutif et l’un des principaux scénaristes, assurerait à plus d’une occasion que ce film, loin d’être un remake, pourrait être considéré comme une « suite spirituelle ».

Cette nouvelle histoire tourne autour d’un jeune artiste qui vient de déménager dans un quartier gentrifié de Chicago, désireux de collecter des histoires locales jusqu’à ce qu’il tombe sur le mythe de «Candyman», Libérant à nouveau ses horreurs, l’amenant à découvrir le secret de cette malédiction.

Le film sortira initialement en juin 2020. Les dirigeants de Images universelles ils choisiraient de déplacer sa première jusqu’en septembre. Parce que la situation avec la pandémie ne semblait pas s’améliorer, on s’attend maintenant à ce qu’elle puisse atteindre les audiences le 27 août 2021.