‘Candyman’ est le film de Nia DaCosta pas celui de Jordan Peele

Alors que les cinéphiles et les fans du film original se sont réjouis de la sortie de « Candyman » la semaine dernière, ils ont rapidement réalisé que quelque chose n’allait pas – le nom de la réalisatrice et co-scénariste Nia DaCosta n’apparaissait nulle part dans de nombreux gros titres.

Nia DaCosta mérite le crédit de « Candyman » – pas seulement Jordan Peele.

Lorsque « Candyman » était à la mode sur Twitter, les utilisateurs a appelé la description doublant le film « Le dernier film d’horreur de Jordan Peele » bien que Peele ne soit répertorié que comme producteur et co-scénariste.

Certains ont souligné que le nom de Peele était probablement utilisé pour les clics, mais beaucoup ont applaudi pour défendre DaCosta et son travail.

Nia DaCosta a abordé son manque de crédit pour avoir fait « Candyman ».

Elle a directement reconnu son manque de presse, admettant qu’elle était « préparée pour que personne ne se soucie que j’en fasse partie ».

DaCosta a remercié les utilisateurs de Twitter d’avoir attiré l’attention sur son nom, ajoutant que si cela avait été une autre réalisatrice à sa place, elle aurait fait exactement la même chose.

« Comme, ‘Hé, vous devriez probablement parler de la femme qui fait le film, pas seulement du gars qui est plus célèbre' », a-t-elle ajouté.

Les fans ont souligné que Nia DaCosta a réalisé « Candyman » – Jordan Peele vient de le produire.

« Producteurs = Possède des films. Réalisateurs = Vision créative… C’est tout. C’est son film. Pas le sien. Arrête de dire ça. » une personne a tweeté.

Les autres utilisateurs ne l’avaient pas.

« C’est The Suicide Squad de James Gunn, pas celui de Charles Roven » quelqu’un a fait remarquer. « Le Spider-Man de Sam Raimi – pas celui de Laura Ziskin. Les Eternals de Chloe Zhao – pas celui de Kevin Feige. C’est la vision du réalisateur et cela leur revient. Arrêtez de dire des mots qui n’ont pas de sens. »

Nia DaCosta est la première femme noire à dominer le box-office américain.

D’autres réalisatrices noires comme Ava DuVernay (« A Wrinkle in Time ») et Gina Prince-Blythewood (« Love and Basketball ») ont frôlé le record, bien que DaCosta soit la première à atteindre le sommet.

Au cours du premier week-end national du film, « Candyman » a gagné environ 22,3 millions de dollars, battant avec succès les 15 millions de dollars prévus.

Nia DaCosta a abordé les défis auxquels les réalisatrices noires sont encore confrontées.

Dans une interview, DaCosta a parlé des attentes d’Hollywood envers les artistes noirs. Associées à la misogynie endémique que les femmes subissent encore dans l’industrie, les réalisatrices – comme DaCosta – ont plus de mal que leurs homologues masculins.

« Ce n’est pas nécessairement ouvertement raciste, mais c’est choquant la façon dont les gens m’ont parlé en tant que réalisateur », a déclaré DaCosta.

« Des gens qui travaillent pour moi. Surtout sur un film comme celui-ci, où Jordan était la seule autre personne de couleur au niveau de la prise de décision sur le film. Et c’est inacceptable, franchement. »

Elle s’est également souvenue d’un moment où un membre d’équipage de race blanche lui a demandé si elle « accrochait pour gagner de l’argent à côté » après l’avoir aperçue en train d’attendre dehors son assistant une nuit.

«Cela m’est arrivé tellement de fois, avec des gens qui travaillent au-dessus de moi, qui travaillent latéralement à moi, en dessous de moi. En ce moment, vous êtes du genre : « Appuyez. » Vous n’avez qu’à vous en occuper. Mais rétrospectivement, je ne le ferai plus jamais », a ajouté DaCosta.

Nia DaCosta travaille ensuite avec Marvel.

Le succès de DaCosta ne s’arrête pas avec « Candyman ». Elle est actuellement sur le point de réaliser « The Marvels », qui est une suite de « Captain Marvel ».

Elle entrera à nouveau dans l’histoire en tant que première femme noire à réaliser un film pour Marvel Studios.

À la lumière de la commémoration de son succès, une discussion doit avoir lieu : pourquoi les réalisatrices noires ne sont-elles pas célébrées comme elles le méritent ?

Greta Gerwig et Patty Jenkins ont toutes deux fièrement claqué leurs noms dans les gros titres les félicitant d’avoir brisé les plafonds de verre – DaCosta ne devrait-il pas recevoir le même traitement aussi?

Yona Dervishi est une écrivaine qui travaille actuellement chez YourTango en tant que stagiaire éditoriale. Elle couvre des sujets relatifs à l’acceptation radicale, aux nouvelles et au divertissement.