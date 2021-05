Candy Flurry Chapitre 4- Pourquoi Irie Senpai est-elle derrière Tsumugi et Midori?

Les bonbons ont joué un grand rôle dans notre enfance. Mais vous êtes-vous déjà demandé que se passe-t-il s’ils sont réellement méchants déguisés? Candy Flurry est un manga qui montre comment les habitants de Tokyo font face à la mort avec la montée des criminels de bonbons. Les criminels de bonbons sont ceux qui ont consommé l’un des 100 bonbons spéciaux distribués aux citoyens. Cela leur a donné leur pouvoir spécial lié aux bonbons qu’ils ont mangés.

Candy Flurry, Ch. 3: Tsumugi propose un plan audacieux pour se cacher à la vue de tous en rejoignant ceux qui la chassent. Est-ce que ça marchera? Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/BqT4lkfzGe pic.twitter.com/PkpWKMvryn – Saut Shonen (@shonenjump) 9 mai 2021

Pendant ce temps, Tokyo a été détruite et c’est l’utilisateur de Lolipop qui l’a fait. Tsumugi est une utilisatrice de sucettes mais elle évite l’attention et veut continuer à vivre sa vie en tant que civile normale. Cependant, lorsqu’elle a fait face à l’utilisateur de beignets, elle a été forcée d’utiliser son pouvoir et a attiré l’attention de la police des douceurs Recette.

Il y a quelqu’un qui se cache dans le noir qui sait tout sur l’incident qui a conduit à la destruction de Tokyo. À l’avenir, nous verrons également de nombreux combats entre les autres utilisateurs de bonbons. Sachez également si Tsumugi a été impliqué de quelque manière que ce soit dans l’incident de Tokyo.

Candy Flurry Chapitre 4

Irie Senpai suit Misagi Midori et Tsumugi partout. Elle a une nature sournoise et essaie également de cacher quelque chose. Son personnage ne semble pas tout à fait innocent, nous en saurons plus sur ce qu’elle cherche à Tsumugi et quelle est son intention?

Date de sortie de Candy Flurry

Tout comme les autres chapitres, Candy Flurry manga Chapter 16 sortira le 16 mai 2021. En cas de retard ou de mise à jour, le chapitre sera mis à jour avec les informations nécessaires.

Où lire le manga Candy Flurry?

Le chapitre 4 de Candy Flurry est officiellement disponible dans Viz Media, MangaPlus et les sites Web officiels de Shonen Jump. Les sites Web nécessitent une adhésion pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire les trois derniers chapitres gratuitement et un chapitre sera verrouillé au moment où le chapitre 4 sera publié.

