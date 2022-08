Candy : c’est la terrifiante histoire de la série Star+

in

Étoile+

Disponible sur la plateforme de streaming, la mini-série avec Jessica Biel est composée d’un total de 5 épisodes.

©IMDBJessica Biel dans le rôle de Candy Montgomery.

Aimez-vous le vrai crime? Étoile+ a dans son catalogue une production développée par Hulu qui a débarqué il y a quelques jours et est composé de seulement cinq épisodes. Il s’agit de Des bonbonsune mini-série mettant en vedette Jessica Biel qui s’inspire de faits réels : l’histoire tragique de Bonbons Montgomeryconnu dans l’histoire sous le nom de « Le tueur de hache »pour la façon dont elle a mis fin à la vie de son ami Betty.

Des bonbons raconte l’histoire de cette femme de Wylie, au Texas, qui assassina celui qui devait être son ami avec une hache avec laquelle elle lui assena une quarantaine de coups. C’est à quel point l’affaire a été brutale et reproduite dans cette fiction mettant en vedette le nominé pour Emmy pour Le pecheur. En première lecture, force est de constater que la folie a submergé cette femme qui a actuellement 72 ans. Cependant, la justice l’a justifiée et l’a déclarée innocente.

L’histoire de Bonbons Montgomery a commencé dès la naissance d’une amitié dans l’église qu’il fréquentait, où il rencontra Betty et a fini par construire un lien fort. Cependant, cette relation a été abandonnée lorsque Des bonbons a commencé à entretenir une liaison avec le mari de Betty, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le lui cacher et décide d’aller le lui dire. C’est à ce moment-là que le massacre s’est déclenché.

Selon les comptes officiels, Candy a assassiné Betty. avec une hache, mais l’acte était en état de légitime défense. Lorsque Bonbons Montgomery a avoué sa liaison Betty il a voulu l’attaquer avec une hache, qui s’est ensuite retrouvée entre les mains de la femme qui lui a porté les quarante coups de hache qui, pour la Justice, étaient « en état de légitime défense ». En fait, dans sa version des événements, Bonbons Montgomery a révélé qu’elle n’avait aucune trace des événements jusqu’à ce qu’elle revienne à elle et qu’elle soit complètement couverte de sang. Mélanie Lynskey (Deux hommes et demi), Raúl Esparza (La loi et l’ordre) Oui Paul Schreiber (Le fil) sont les personnages centraux de cette mini-série que vous pouvez voir dans Étoile+.

+La version HBO Max de Candy

En plus de la mini-série de Étoile+l’histoire de Bonbons Montgomery sera raconté dans une autre production qui atteindra hbo max avant la fin de l’année. Il s’agit de amour et mortqui aura elizabeth olsen dans le rôle de Bonbons Montgomery et un casting qui complétera des figures telles que Patrick Fugit (presque connu) Oui Jesse Plemons (Breaking Bad). Contrairement à la production mettant en vedette Jessica Bielcette minisérie réalisée par Lesli Linka Glatter d’un livret David E. Kelley Il comportera au total six chapitres.

