Candidat à la présidence du Pérou se veut un ami de Bono, le chanteur de U2 | 45S

Nous sommes en période électorale au Pérou et les candidats à la présidence donnent tout pour tout. Il est bien connu qu’en ces temps de campagne électorale, une déclaration, une révélation, une phrase ou une action minimale peut avoir un impact important sur l’intention des électeurs, bien plus encore que leurs propositions et plans gouvernementaux.

Dans ce sens, divers candidats sont des participants récurrents à des émissions de signal ouvert où ils n’hésitent pas à révéler quelques passages de leur vie, dans l’intention d’attirer les électeurs. Cette fois, le candidat à la présidence du Pérou, Hernando de Soto, a révélé dans un programme de signal ouvert qu’il était un ami de ni plus ni moins de Lier, le chanteur de U2.

L’économiste de 79 ans a déclaré qu’après la publication de l’un de ses livres les plus connus, Le mystère du capital, le rockeur l’a appelé «le livre qui changera le monde». Après cela, le politicien lui a écrit une lettre demandant à Bono quand ils pourraient se rencontrer, car il était également un grand fan de la sienne. Cette réunion a eu lieu à Londres et a été répétée jusqu’à 2 fois de plus.

Bono (deuxième de gauche à droite), chanteur U2 avec Hernando de Soto (quatrième de gauche à droite).

Pas le premier

Lors des élections générales de 2016, le candidat et plus tard élu président, Pedro Pablo Kuczynski, a également déclaré dans une interview qu’il avait dîné avec Mick Jagger, qui l’a même invité à jouer au concert que le Pierres qui roulentÀ ce moment-là, ils avaient programmé à Lima. Quels bons contacts les politiciens péruviens gèrent.