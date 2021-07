Candace Cameron Bure s’excuse pour une vidéo « sexy » tout en tenant sa Bible

L’acteur a partagé un clip d’elle en synchronisation labiale avec « Jealous Girl » de Lana Del Rey, tout en dansant et en tenant une Bible.

Elle a déclaré: « Je viens de rentrer à la maison et j’ai lu beaucoup de messages qui n’étaient pas satisfaits de ma dernière publication Instagram qui était une vidéo TikTok.

« Et je ne m’excuse généralement pas pour ces choses, mais beaucoup d’entre vous ont pensé que c’était bizarre et je suis désolé. Ce n’était pas mon intention.

« J’utilisais un clip très spécifique de TikTok et je l’appliquais au pouvoir du Saint-Esprit, ce qui est incroyable.

Elle a poursuivi en expliquant que sa fille Natasha avait partagé un clip similaire et avait décidé de faire sa propre version.

« Quoi qu’il en soit, la plupart d’entre vous n’ont clairement pas aimé ça, mais il y avait un petit pourcentage d’entre vous qui a apprécié ce que j’ai fait et a compris mon intention.

Dans une interview avec Fox, elle a déclaré: « C’est si important pour moi, et cela fait toujours partie de moi, que ce soit à la maison et en privé, ou lorsque je lis la Bible dans l’étude de la Bible.

« Mais aussi au travail, et les choix que je fais au sein du travail, et les entreprises avec lesquelles je choisis de travailler et les projets que je choisis d’entreprendre. »