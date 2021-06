Candace Cameron Bure révèle la règle 1 pour les proches de ses enfants

Candace Cameron Bure a une règle simple quand il s’agit de sortir avec ses enfants.

L’ancienne star de « Fuller House » s’est confiée à Us Weekly le jeudi 10 juin sur le seul trait qu’elle espère que les futurs proches de ses enfants auront.

« En fin de compte, je veux juste (leurs proches) aimer Jésus comme j’aime Jésus », a-t-elle déclaré. « C’est tout ce que je veux vraiment. Est-ce trop demander? Oui. Ce n’est pas trop.

Cameron Bure a trois enfants avec son mari, l’ancienne joueuse de hockey professionnelle Valeri Bure : Natasha, 22 ans, Lev, 21 ans, et Maksim, 19 ans, qui vient de terminer ses études secondaires.

Candace et son fils, Lev. levvbure / Instagram

Dans le passé, Cameron Bure a exprimé son enthousiasme pour que ses enfants commencent à sortir ensemble et était assez facile à vivre à l’idée.

« Je me sens bien qu’ils sortent ensemble dans le sens où ils ont la tête sur les épaules », a-t-elle déclaré à Us Weekly en 2019. « Ils recherchent tous de bonnes personnes avec qui sortir, ou sortir, à la recherche d’une femme, cherche un mari et j’en suis fier. … J’aimerais qu’ils sortent plus ensemble dans un sens !

Plus récemment, l’acteur a déclaré que son aînée « sortait beaucoup maintenant » alors qu’elle pensait auparavant que sa fille n’avait pas beaucoup de rendez-vous.

« Elle ne me parlait tout simplement pas de tous ses rendez-vous à l’époque », a précisé Cameron Bure. « Elle sort avec quelqu’un et je suis d’accord avec ça. Je suis heureux. Elle doit sortir avec les bons gars.

Quant à Lev, son deuxième enfant est actuellement célibataire. Le jeune homme de 21 ans a été brièvement fiancé pendant un peu moins de huit mois à son ancienne fiancée, Taylor Hutchison. Cameron Bure a annoncé ses fiançailles l’été dernier dans une publication Instagram désormais supprimée. En avril, la maman de trois enfants a annoncé à Us Weekly que son fils n’était plus fiancé.

« Désolé, vous n’avez pas reçu le mémo ? » Cameron Bure a plaisanté. « Nous n’avons pas fait d’annonce, mais oui, il ne se marie plus. »

Heureusement, le couple a pu se séparer à l’amiable. « C’était une décision mutuelle, donc personne n’est contrarié et n’a pas le cœur brisé », a-t-elle ajouté.

Si ses enfants ont des difficultés dans le département des relations à l’avenir, leur mère sera là pour les aider, surtout avec près de 25 ans de mariage à son actif. L’acteur de 45 ans a même admis qu’elle n’était pas non plus contre le fait d’installer ses enfants à l’avenir, surtout si elle trouve une « perspective potentiellement bonne ».

« Si vous savez qu’ils viennent d’une bonne famille et que vous savez qu’ils pourraient s’entendre, nous ferons [that.] Bien sûr », a-t-elle déclaré.