Candace Cameron Bure partage de jolies photos du mariage de Jodie Sweetin

Comme c’est mignon! L’acteur de « Fuller House » Jodie Sweetin est officiellement marié, et son ancienne co-star de longue date Candace Cameron Bure s’est avérée être une main à laquelle s’accrocher.

Dans un post partagé sur sa page Instagram, Bure a célébré Sweetin et son mariage avec Mescal Wasilewski après cinq ans de fréquentation.

Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin et Andrea Barber. Instagram

« Ce fut une belle nuit témoin du mariage de @jodiesweetin et @mescalito70 💍 le week-end dernier », a écrit Bure. « Jodie, tu étais une mariée magnifique et tu rayonnais tout simplement. Je vous aime!! Félicitations… Pack She-Wolf pour toujours.

Le carrousel de photos présentait des images de Bure et Sweetin, qui étaient tout sourire alors qu’ils posaient aux côtés d’autres anciens de « Full House » et de sa suite des décennies plus tard « Fuller House ».

Kelly Rizzo, Bure et Barbier. Instagram

Andrea Barber (qui a joué Kimmy Gibbler dans la sitcom) est apparue sur des photos lors du mariage aux côtés de John Stamos et Jeff Franklin, qui ont créé et produit les deux séries. La veuve de Bob Saget, Kelly Rizzo, était également présente pour le grand jour.

Marcher dans l’allée comme mari et femme ! Instagram

Sweetin a annoncé qu’elle et Wasilewski s’étaient officiellement mariés plus tôt cette semaine. Avant son grand jour, l’acteur avait fait allusion à une promenade imminente dans l’allée avec une photo de sa bague de fiançailles et une manucure étincelante.

« Ooooo…. Toujours agréable d’avoir une manucure fraîche pour une occasion spéciale », a-t-elle écrit dans la légende de son message.

Plus tôt cette année, Sweetin a décrit sa relation avec Wasilewski comme « magique » dans une interview avec le magazine People.

« Il aime mes filles, ce qui est si incroyablement important », a-t-elle expliqué au point de vente. « Je me souviens que tout à coup, je me suis dit : ‘Je veux quelque chose de très différent de ce que je voulais il y a dix ans (dans une relation)’ et c’est devenu si facile. »