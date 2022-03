Candace Cameron Bure dit que la réunion avec la famille « Full House » les aide à guérir après la mort de Bob Saget

Candace Cameron Bure appelle passer du temps avec sa famille « Full House » « guérison » après la mort de Bob Saget.

L’acteur a retrouvé Scott Weinger, qui a incarné son amoureux devenu mari Steve Hale, et Andrea Barber, connue sous le nom de l’excentrique Kimmy Gibbler, pour assister au 90’s Con vendredi. Dans un road trip documenté sur Instagram en direct, Bure a partagé qu’être entourée de ses anciennes co-stars les aide à guérir et à faire leur deuil après la mort inattendue du défunt comédien.

« Nous étions vraiment ravis d’être ensemble … Nous travaillions normalement tous les jours sur » Fuller House « et nous nous voyions tous les jours », a déclaré Bure. «Et nous avons terminé« Fuller »juste avant la pandémie, donc cela fait quelques années que nous devons traîner. Donc pas de playlist parce qu’on avait envie de parler et de rire.

En lisant les commentaires des fans sur son écran, Bure a déclaré à Weinger et Barber que les gens envoyaient leurs condoléances et honoraient Saget.

« Nous pensons à lui tout le temps », a déclaré Weigner, qui conduisait. « On parle de lui tout le temps. »

« C’est très apaisant, ce voyage pour nous. Juste pour être ensemble », intervint Barber depuis le siège arrière. Bure a ajouté: « C’était en quelque sorte la raison, l’une des grandes raisons, nous avons tous dit oui … Être ensemble parce que cela aide à la guérison et au chagrin. »

Bure a ensuite montré son sweat-shirt, conçu par John Mayer, J. Dean et l’illustratrice Maggie Enterrios en l’honneur de Saget. Barber portait le sweat Bure conçu pour sa défunte co-star, décédée le 9 janvier d’un traumatisme crânien.

« Bob aurait aimé que tout le monde se promène et porte des pulls molletonnés avec son nom dessus », a noté Weigner, alors que Bure expliquait que 100% des bénéfices des pulls molletonnés vont à la Fondation de recherche sur la sclérodermie. Saget collecterait des fonds pour la fondation en l’honneur de sa défunte sœur, Gay Saget, décédée de la sclérodermie.

Pendant le live Instagram de 30 minutes, le trio a plaisanté sur la façon dont Bure ressemblait à son personnage de « Full House », DJ Tanner.

« J’ai tout prévu. Tout. J’ai créé un ‘Clipboard of Fun' », s’est exclamé Bure.

Ils ont également cité une poignée des lignes les plus mémorables de leurs personnages, avec Weinger récitant des lignes de « Aladdin ». L’acteur a exprimé le personnage principal du film d’animation Disney de 1992.

Les amis ont également noté que Dave Coulier les rencontrerait au congrès et que Jodie Sweetin n’a pas pu y assister car elle travaillait au Canada.

En cours de route, ils ont répondu aux questions des fans, se sont souvenus de leurs journées ensemble sur le plateau et plus encore. Ils ont signé en appelant leur live Instagram « une voiture complète » et une « production de Steve, Kimmy et DJ ».

Depuis la mort de Saget, les stars de « Full House » ont rendu hommage à leur cher ami de multiples façons. En février, Bure a partagé avec Hoda Kotb de 45secondes.fr le texte final qu’elle a reçu de Saget.

«C’était juste deux semaines avant qu’il ne décède. Je vais en fait prendre mon téléphone. J’ai tellement peur de récupérer son texte et de le supprimer accidentellement un jour », a déclaré Bure en larmes. « Cela me fait tellement peur parce que je ne veux jamais perdre ça. »

Elle a expliqué qu’ils s’étaient retrouvés dans « un petit tiff » des semaines avant sa mort, mais avaient résolu le problème via une conversation textuelle émotionnelle.

« Nous allions dîner. Et nous sommes entrés dans un petit tiff. Et son vol a été retardé. Nous avons fini par ne pas dîner », se souvient-elle. « Mais à la manière de Bob, le lendemain, il m’a écrit, genre, ce que seraient les pages d’un texte. Et il s’excusait, disant qu’il était grincheux et qu’il était tellement désolé.

Et plus récemment, la veuve de Saget, Kelly Rizzo, a été franche sur son deuil.

« (Deux) mois entiers. J’ai fait l’expérience que maintenant le temps ne signifie rien et tout en même temps », a-t-elle écrit dans son post Instagram. « Vous comptez les semaines et les mois, ce sont des jalons étranges et surréalistes. Comment ça peut être 2 mois sans toi ?? Mais aussi, vous avez l’impression d’être ici hier – et vous avez toujours l’impression de ne jamais être parti ? J’aime dire que tout cela est un nouvel univers très étrange. Apprendre à s’y retrouver est tout un voyage.