Canada. Un client poursuit Mercedes-Benz pour perte de plaisir de conduire

À l’heure où les voitures sont de plus en plus technologiques, capteurs et électroniques, c’est une nouvelle qui pourrait servir d’alerte, pour les consommateurs, mais aussi pour les constructeurs: un couple canadien a décidé de poursuivre Mercedes-Benz Canada, en raison, entre autres, de dommages et intérêts , avez perdu le plaisir de conduire votre Classe S.

Selon le quotidien Vancouver Sun, tout a commencé il y a environ trois ans, en 2017, lorsque Datong Yang et Guifang Huo ont décidé de se rendre chez un concessionnaire Mercedes-Benz et d’acheter une Classe S.

Le véhicule, une Mercedes S550, pour laquelle le couple aura payé quelque chose comme 131 mille euros, a toutefois commencé à présenter un comportement étrange, même dans la première année après l’achat, à un moment où il compte environ 6500 kilomètres.

Mercedes-Benz Classe S 2018

Selon ses propriétaires, le véhicule aura commencé à bloquer le volant de manière soudaine et autonome, provoquant de véritables frayeurs chez les occupants. Qui a décidé, en avril 2018, a décidé de garer la voiture, pour ne plus la déplacer.

LIRE TROP

Nouvelle Mercedes-Benz Classe S: ​​combinaison de technologie et de luxe

Cependant, et toujours selon le quotidien canadien, le couple sera venu contacter le concessionnaire de la marque à Richmond, au Canada, pour faire vérifier le véhicule, mais les techniciens auront allégué qu’il n’y avait pas de problème avec la voiture. C’est pourquoi Datong Yang et Guifang Huo ont décidé de porter plainte devant le tribunal, accusant le concessionnaire d’être incapable de détecter le problème.

Le problème aura été une cause de rappel aux USA

Bien que cette affaire soit, pour l’instant, entre les mains de la justice canadienne, la vérité est que, notamment dans le pays voisin, les États-Unis, Mercedes-Benz était déjà obligée de collecter, il y a plusieurs années, plusieurs Classe S, fabriquées entre 2015 et 2019, avec des problèmes de gestion.

Selon les motifs exposés pour ce rappel, le problème se trouverait dans une partie transistor du système de direction, qui, dans certaines situations, surchaufferait, conduisant à une perte de direction hydraulique.

Mercedes-Benz Classe S 2018

À l’époque, les recommandations de la maison mère, pour Mercedes-Benz USA, étaient que les propriétaires des véhicules en question soient avertis, leurs composants inspectés et, le cas échéant, remplacés «gratuitement».

Cependant, dans le cas du concessionnaire de Richmond, Yang garantit que la réponse était que le couple continuerait à utiliser le S550, ou bien qu’il le vendrait. Des solutions que le propriétaire n’accepte pas, dans le premier cas, parce qu’il craint que le volant ne se bloque à nouveau, et, dans le second, parce qu’il comprend qu’il ne s’agirait que de transmettre le problème au propriétaire suivant.

Mercedes-Benz Allemagne approuve la thèse du client

De plus, après avoir contacté le siège de Mercedes-Benz en Allemagne, Yang aurait même reçu une réponse disant que la voiture devait être appelée à l’atelier et réparée. C’est pourquoi le Canadien a décidé, déjà en 2019, de poursuivre Mercedes-Benz Canada en justice, réclamant des dommages-intérêts non précisés, dont l’un est la perte du plaisir de conduire et de profiter de sa Classe S!

Mercedes-Benz Classe S 2018

Selon le plaignant, il ne s’agit plus seulement de résoudre le problème existant dans son S550, dès le départ, pour des raisons de sécurité, les siennes et les siennes, mais aussi d’éviter que d’autres ne se blessent.

Mercedes-Benz Canada, garantit le Vancouver Sun, a évité de prendre ses responsabilités, de nier ou même de reporter la réparation du problème.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂