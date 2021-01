Campagne. Volvo propose le XC40 T2 avec des prix inférieurs à 30 mille euros

Volvo Car Portugal vient de lancer une nouvelle campagne promotionnelle, centrée sur son modèle XC40, avec moteur essence T2. Le prix de ce qui commence à partir de maintenant en dessous de 30 mille euros.

Lancée sous le slogan «Commencez l’année en toute sécurité», cette nouvelle campagne promotionnelle restera en vigueur, selon Volvo Car Portugal, jusqu’à fin février, bien que limitée au stock existant.

Quant aux moules de la campagne elle-même, la marque suédoise commence à faire la publicité du modèle XC40, avec moteur essence T2 et équipement Momentum Core, pour le prix de vente conseillé de 29 500 €. Ceci, déjà avec des frais administratifs.

Nouveau Volvo XC40 – extérieur

Basé sur le même trois cylindres turbo de 1,5 litre que le moteur T3, ce T2 annonce cependant moins de puissance – 129 ch – et de couple – 245 Nm de couple. Apparaît en conjonction avec la transmission manuelle à six vitesses de série, ainsi qu’avec la traction avant uniquement.

En termes de performances, le Volvo XC40 T2 annonce une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en 10,9 secondes, en plus d’une vitesse de pointe de 180 km / h.

LIRE TROP

Avec la production 2020 déjà vendue. Volvo lance la fabrication de la recharge électrique XC40

Reprenant le niveau d’équipement d’entrée de gamme, Momentum Core, cette version T2 dispose, de série, de la climatisation, d’un tableau de bord numérique 12 », d’un régulateur de vitesse, de phares à LED, du Bluetooth, de Volvo on Call et de jantes en alliage léger. 17 ». En plus du support d’atténuation des collisions et de la sécurité de la ville.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂