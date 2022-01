Campagne des fans pour que Ryan Hurst joue Sentry dans le MCU

En octobre dernier, le Fils de l’anarchie et Les morts qui marchent L’acteur, Ryan Hurst, avait exprimé son intérêt à jouer le rôle de Sentry dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Depuis lors, les fans n’ont cessé de louer Ryan Hurst pour obtenir officiellement le rôle du puissant personnage de Marvel. Beaucoup de ses fans ont également déjà commencé à manifester et à former une campagne dans l’espoir qu’elle attirerait l’attention de Disney et Marvel Studios. Vous pouvez découvrir où tout a commencé avec la publication Instagram originale de Ryan Hurst ci-dessous.

« D’accord. D’accord. Ouais. On me demande très souvent si j’aimerais jouer un personnage de bande dessinée ? Oui. Qui ? Je ne le savais pas depuis un moment. Un tel fan de tant de personnes, mais oui. avec un passé troublé, des super pouvoirs égaux / supérieurs à SUPERMAN et Thor combinés … et parle aux chiens. Je mets ça là-bas. Ce mec. J’aimerais jouer. Faites votre truc Insta.

Au cours des prochains mois depuis sa première publication sur Instagram ci-dessus, Ryan Hurst avait été tendance partout sur Internet et sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Alors que l’acteur continue de publier de plus en plus d’articles sur son intérêt à jouer à Sentry via ses comptes personnels sur les réseaux sociaux, nombre de ses fans ont décidé que le moment était venu pour Marvel Studios d’en faire une possibilité. Certains fans de Ryan Hurst ont également créé certains de leurs propres fan arts, créant à quoi l’acteur pourrait ressembler en tant que Sentry. Vous pouvez jeter un œil à certains de ces fan arts épiques de Ryan Hurst / Sentry ci-dessous.

Comme le ville du paradis L’acteur a exprimé son désir de faire partie du MCU, il n’est en fait pas le seul acteur à « tirer son coup » dans des rôles de super-héros. En 2013, Simu Liu, qui a joué dans l’année dernière Shang Chi et la légende des dix anneaux, a tweeté en 2014, « Hé, [Marvel], excellent travail avec Cpt America et Thor. Maintenant, que diriez-vous d’un héros américain d’origine asiatique? » De même, Éternels la star Barry Keoghan a tweeté : « Stan Lee, s’il te plaît, fais de moi un super-héros. » Ryan Hurst n’est pas étranger en ce qui concerne les rôles de personnages puissants et puissants, car il assume le rôle de Thor dans le prochain Dieu de la guerre : Ragnarök jeu vidéo.

Tout ce que vous devez savoir sur la sentinelle de Marvel







The Sentry a fait sa première apparition dans Marvel Comics en La Sentinelle #1 en septembre 2000. Le personnage a été créé par Paul Jenkins, Rick Veitch et Jae Lee. À la fin des années 1990, Paul Jenkins et Rick Veitch ont développé l’idée d' »un gars au-dessus de la colline, aux prises avec une dépendance, qui avait une relation étroite avec son chien ». Paul Jenkins considérait le personnage comme « un type de gardien, avec une tour de guet », et a également proposé le nom « Sentry » après avoir précédemment envisagé de nommer le super-héros « Centurion ». Après des années de développement, le personnage a finalement été introduit dans l’univers Marvel.





Dans Marvel Comics, le Département K du Canada ainsi que les restes de l’Opération : Rebirth des États-Unis ont mis leurs ressources en commun pour devenir Project : Sentry en 1947. Le projet était une tentative non seulement de recréer le Super Soldier Serum (utilisé à l’origine par le Capitaine Amérique), mais aussi d’en amplifier cent mille fois les effets. Au cours des trente années qui ont suivi son développement initial, Project: Sentry avait été divisé en près d’un millier de sous-projets isolés, les travaux de laboratoire étant étudiés par des entrepreneurs privés. Dix ans plus tard, Robert « Bob » Reynolds, alors accro à la méthamphétamine, fait irruption dans l’un des laboratoires où il découvre ensuite le Golden Sentry Serum tout seul. Une fois qu’il a consommé le sérum, Robert Reynolds a acquis le pouvoir d’un million de soleils explosifs.





Bien que les capacités exactes de Sentry et leurs limites soient actuellement inconnues, le personnage a montré des parties de ses pouvoirs qui consistent en une super force, des sens surhumains, le vol, la régénération, l’immortalité, la manipulation d’énergie, la télékinésie, la super vitesse, le contrôle de l’esprit, l’invisibilité et bien d’autres. d’autres qu’il avait joué dans les Marvel Comics. La sentinelle retient généralement ses pouvoirs, restreignant considérablement sa pleine puissance. Il existe également une entité comme effet secondaire sombre de ses capacités connue sous le nom de Vide. Il a été spéculé que pour chaque acte bienveillant que la Sentinelle accomplit, le Vide correspond à une tentative d’acte de malveillance. The Void présente davantage une forme démoniaque, capable de tuer Thor tout en détruisant toute la ville d’Asgard.

Alors que Marvel Studios n’a pas encore introduit la sentinelle dans le MCU, de nombreux fans espèrent maintenant que Ryan Hurst pourra assumer le rôle dans un futur projet. Bien qu’il n’y ait pas eu d’autres annonces ou indications que Sentry fera sa première apparition de si tôt, les fans de Ryan Hurst poursuivent leur campagne, de sorte que Marvel Studios l’examinerait sérieusement. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les gens qui croisent les doigts pour Ryan Hurst, ce ne sera qu’une question de temps avant que certains détails ne soient révélés pour le personnage de Marvel. Que pensez-vous de Ryan Hurst jouant le tout-puissant Sentry dans l’univers cinématographique Marvel? Pensez-vous que le personnage devrait bientôt faire sa première apparition dans le MCU ?









