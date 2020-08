Campagne Break?: Kanye West retourne dans sa famille

Il y a actuellement de nombreuses rumeurs entourant l’état des relations de Kanye West et Kim Kardashian. On parle également de plus en plus de divorce. Le rappeur serait maintenant revenu du Wyoming en Californie pour passer du temps avec sa famille.

Kanye West n’est pas seulement un rappeur et père de quatre enfants, mais – du moins à son avis – continue d’être un candidat brûlant pour le poste de président américain. Apparemment, il n’est pas facile pour la star de réunir les trois choses sous un même toit. Comme le magazine américain “People” prétend l’avoir découvert, West fait actuellement une pause dans la musique et le stress de la campagne pour passer du temps avec sa famille.

Il a dit qu’il était rentré chez ses proches à Los Angeles avant le week-end pour passer du temps avec ses enfants. En fait, Kim Kardashian a publié dimanche dernier une série de photos sur Instagram montrant la famille de célébrités – y compris Kanye West – lors d’une excursion en stand-up paddle. Cependant, ceux-ci proviendraient de leur voyage de camping de luxe un peu plus tôt en août.

Actuellement, toute la famille logerait sur leur propriété dans la petite ville de Hidden Hills, dans le comté de Los Angeles, pour passer du temps ensemble. Il a déjà été rapporté à plusieurs reprises que la poursuite de la présidence par West pèse lourdement sur son mariage avec Kim Kardashian, et le divorce est également mentionné à plusieurs reprises dans la rumeur. Le rappeur de 43 ans avait passé les derniers mois seul dans un ranch du Wyoming.

Cependant, le rappeur ne s’éloigne apparemment pas de son projet de déménager à la Maison Blanche. Plus récemment, il a publié sur Twitter fièrement une liste de tous les États américains où son nom figurera sur les bulletins de vote.