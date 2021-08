Camp Rock : Joe Jonas tease un possible retour

Le 12 mars 2007, la maison de disques Hollywood Records, appartenant à Disney Channel, sort le premier single des Jonas Brothers au monde : Année 3000 qui a fait ses débuts cinquième sur le palmarès Billboard 200. Joe Jonas, Nick Jonas et Kevin Jonas, ce groupe a récolté de nombreux succès avec des thèmes musicaux tels que Quand tu me regardes dans les yeux Oui SOS.







Mais, toute cette fureur que les Jonas Brothers ont générée a duré jusqu’en 2013 quand ils ont annoncé leur séparation puisque chacun continuerait sa carrière à son compte. Cependant, cette même année, les frères se sont retrouvés, enchantant tous les fans de leur génération qui ont grandi avec eux et sont tombés amoureux de leurs chansons emblématiques.

Cependant, en raison de la pandémie, Nick, Kevin et Joe Jonas ils ont dû mettre leur idée de faire des spectacles sur pause et rester en dehors d’une tournée musicale avec style. Même si, leur rencontre a excité, une nouvelle fois, leurs followers puisque cela pourrait aussi impliquer l’un des retours les plus attendus : celui de Rocher du camp, le film dans lequel ils ont joué ensemble en 2008.

Les Jonas à Camp Rock. Photo : (IMDB)



Et bien qu’à un moment donné, cela ait toujours été un souhait des fans, c’est maintenant Joe qui a de nouveau éveillé les soupçons. C’est parce que, via Instagram, L’acteur et chanteur a partagé une vidéo avec le look emblématique de Shane Gray, le personnage qu’il incarnait, alors qu’il marchait dans les rues en écoutant l’une de ses chansons les plus connues : SOS.

A l’audiovisuel l’interprète n’a rien dit, il s’est seulement montré avec son look rendant ses fans complètement fous. En fait, beaucoup d’entre eux ont annoncé, ainsi, le retour possible de Rocher du camp souhaitant, à son tour, que Joe Jonas faites votre part aussi, avec vos frères et sœurs.