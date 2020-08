Camions Renault Trucks disponibles avec les contrats de maintenance Start & Drive

Texte: Carlos Moura

Date: 18 août 2020

Galius a lancé trois contrats de maintenance Start & Drive pour Renault Trucks, qui s’adaptent aux différents modèles économiques des opérateurs.

Galius a lancé de nouveaux contrats de maintenance Start & Drive qui se caractérisent par une offre plus adaptée aux besoins des clients et personnalisée en fonction des véhicules de la flotte.

Les contrats de maintenance Start & Drive sont disponibles en trois types: contrat de référence, de maintenance préventive; Contrat d’excellence, d’entretien préventif, correctif et d’usure des matériaux; Endurance, contrat d’entretien personnalisé et pour les véhicules de plus de 5 ans.

Les contrats de maintenance sont valables auprès du réseau officiel de concessionnaires Renault Trucks au Portugal, avec un service d’assistance 24/7 en cas de panne. Ce service a la capacité de garantir à l’avance des coûts maîtrisés et connus.

Les trois solutions de contrat de maintenance sont flexibles et s’adaptent aux véhicules et aux business models aussi longtemps que le client le souhaite, s’adaptant aux besoins les plus variés, avec la garantie d’une équipe spécialisée qui utilise des outils, des équipements et des processus selon les normes du fabricant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂