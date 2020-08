Camionnettes électriques pour flotte de livraison: Daimler conclut un contrat record avec Amazon

Chez Daimler, cet accord rend les gens heureux: le géant en ligne Amazon commande un total de 1800 fourgonnettes électriques au constructeur automobile. Mais ce n’est pas tout pour Daimler – ils rejoignent une autre initiative d’Amazon et poursuivent un objectif spécifique.

Daimler a décroché une commande record d’Amazon. Comme l’ont annoncé le détaillant en ligne et Mercedes-Benz, Amazon a commandé 1800 fourgonnettes électriques pour sa flotte de livraison en Europe. La majorité devrait être livrée à partir de cette année. Pour les fourgons Mercedes-Benz, il s’agit de la plus importante commande de véhicules électriques à ce jour.

Amazon achète 1200 exemplaires de l’eSprinter et 600 du plus petit eVito. La société américaine n’a donné aucun détail financier. Amazon veut rendre sa flotte de livraison neutre en CO2 d’ici deux décennies. D’ici 2025, tous les véhicules de livraison devraient être alimentés par des énergies renouvelables.

Mercedes-Benz a également annoncé qu’elle rejoindrait l’initiative de protection du climat d’Amazon “The Climate Pledge”. L’initiative s’est fixé pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat dix ans plus tôt que prévu, c’est-à-dire dès 2040. «Nous saluons le leadership courageux dont Mercedes-Benz a fait preuve en signant le Climate Pledge et en s’engageant à prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre le changement climatique», a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. “Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les véhicules circulent cette année.”

Selon ses propres déclarations, Daimler souhaite continuer à évoluer dans le sens d’une mobilité sans émissions. «Je suis heureux que cette étape nous donne encore plus d’élan à notre offensive de développement durable», déclare Ola Källenius, président du conseil d’administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG. Les partenaires de livraison d’Amazon auront accès à la nouvelle flotte sans émissions afin de pouvoir livrer des commandes aux clients Amazon en Europe cette année.

“Avec cet investissement, Amazon envoie un signal important et clair et est conforme aux priorités de l’UE”, a déclaré Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen. Amazon contribue aux objectifs climatiques de l’UE. On dit que les autres entreprises devraient emboîter le pas.