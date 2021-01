Camion de glacier Sleipnir. Un bus touristique pour visiter le bout du monde

Ástvaldur Óskarsson, joyau islandais, est le créateur de cette monstruosité spectaculaire, la Camion Glacier Sleipnir. Un bus 8 × 8, avec des roues qui semblent avoir été empruntées à un «monster truck», pour faire face à la croissance des circuits touristiques en Islande en raison de ses paysages les plus froids et les plus inhospitaliers.

L’objectif était de créer un moyen de transport plus rapide et plus confortable (sur neige et glace) – regarder à l’intérieur – que les conversions existantes de vieux camions militaires. Sans rien de similaire disponible, Óskarsson «a retroussé ses manches» et a fabriqué son propre véhicule.

Le Sleipnir Glacier Truck repose sur un châssis d’un camion de pompiers américain (non spécifique auquel), auquel s’ajoute une cabine de camion Volvo FMX et une carrosserie de sa propre conception, avec une large zone vitrée.

Pour propulser ce bus 8 × 8 nous avons un moteur diesel Caterpillar à six cylindres et… 850 ch – vitesse de croisière de 25 km / h dans la neige contre les 5 km / h des camions militaires convertis. Les énormes pneus? Il vient de Holland Tire et mesure 1,95 m de haut sur 0,9 m de large!

Ce n’est pas le seul. Vous pouvez en commander un pour la modique somme de 450 mille euros.