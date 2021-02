Camion cargo tactique léger. Le nouveau pari de Kia sur les véhicules militaires

C’est à l’International Defence Exhibition & Conference (IDEX), aux Emirats Arabes Unis, que Kia a présenté sa nouvelle Camion cargo tactique léger et châssis correspondant (sans carrosserie).

Dans les images, nous voyons l’une de ses configurations possibles, avec quatre sièges et une boîte de chargement.

Il a une base flexible capable de s’adapter à de multiples fins. Il y a deux empattements au choix et peuvent ou non être blindés. Dans la variante la plus longue et non blindée, il peut transporter jusqu’à 10 soldats et jusqu’à trois tonnes de cargaison.

Le camion cargo tactique léger Kia, en plus d’un véhicule cargo, peut également être configuré comme un centre de travail ou de communication mobile. Il peut également servir de véhicule pour la reconnaissance, le commandement tactique et même l’installation d’armes.

Pour vous motiver, nous avons un moteur Diesel de 225 ch (Euro 5) avec une transmission à quatre roues via une transmission automatique à huit rapports. La suspension est du type indépendant, a un différentiel autobloquant et des pneus à plat. Les équipements tels que la climatisation ou … un système d’interférence électromagnétique ne manquent pas.

Kia fournit des forces militaires sud-coréennes depuis 2016 et espère que son camion cargo tactique léger pourra entrer en service dans les années à venir.